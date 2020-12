La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts d’été unique en son genre, mais il y avait encore beaucoup de transactions conclues, et vous pouvez Découvrez les principaux ici. La fenêtre peut être fermée dans les meilleures ligues d’Europe, mais voici les meilleures rumeurs du monde entier.

TOP STORY: Dybala a fait une offre exceptionnelle de rester à la Juventus, déclare le président

Suivant Paulo Dybala affirmation précédente selon laquelle il n’a pas encore reçu d’offre de contrat, le président de la Juventus, Andrea Agnelli, a déclaré que le club avait en fait fait de l’Argentin un pare-chocs.



C’est selon Tuttosport, qui contrairement à la version des événements de Dybala, a publié des citations d’Agnelli qui suggèrent que le club a non seulement proposé de prolonger son contrat actuel au-delà de 2022, mais que l’offre le placera parmi « les 20 meilleurs payés. joueurs en Europe. «

Agnelli a poursuivi en expliquant que la Juve a un « grand amour » pour Dybala et qu’ils le voient comme leur futur capitaine.

Dybala a marqué son premier but en Serie A depuis le 4 juillet ce week-end et Agnelli a exhorté le joueur à se lancer et à prouver qu’il est l’un des meilleurs joueurs d’Europe, et à le faire à la Juventus.

La Juventus est actuellement à quatre points du haut du classement derrière l’AC Milan.

Eriksen désespéré pour le PSG

Nous pourrions enfin voir le Christian Eriksen La saga prend fin en janvier et si l’on en croit le Daily Star, cela annonce de mauvaises nouvelles pour Manchester United, l’international danois s’attendant apparemment à déménager au Paris Saint-Germain.

Manchester United et Arsenal ont tous deux exprimé leur intérêt pour le joueur de 28 ans, qui devrait quitter Internazionale lors de la fenêtre de transfert de janvier après une période de forme décevante.

Eriksen a été un flop en Italie et est tombé en disgrâce avec le patron de l’Inter Antonio Conte, ne commençant que quatre matchs cette saison.

Cependant, Eriksen semble savoir clairement où il veut aller, et c’est un nouveau défi dans une nouvelle ligue.

Eriksen voit apparemment un retour en Angleterre comme un pas en arrière dans sa carrière, et donc un déménagement en France serait le meilleur des cas pour lui, même si cela signifie qu’il doit accepter une réduction de salaire.

Isco est sorti, Bale est de retour?

Des nouvelles intéressantes concernant les tenants et les aboutissants potentiels du Real Madrid, AS suggérant que Isco veut quitter le club en janvier et que Gareth Bale a envie d’une saison de chant du cygne au Bernabeu avant de déménager définitivement.

Tout d’abord, Isco et AS signalent qu’il veut quitter le club après avoir été ostracisé cette saison. Il a été banc pour les trois derniers matchs, et cela semble être la dernière goutte pour un joueur désireux d’avoir un impact à l’Euro 2020 l’été prochain pour l’Espagne. Pour ce faire, il doit jouer, et il semble donc prêt à déménager en janvier.

Pendant ce temps, AS suggère également que Bale souhaite voir la dernière année de son contrat à Madrid et revenir au club lorsque son prêt à Tottenham Hotspur prendra fin cet été.

Bale surveille la situation managériale au Bernabeu et il estime qu’il pourrait encore avoir quelque chose à offrir au club si Zinedine Zidane est remplacé cet été.

– Le Sun pense que West Ham United pourrait décrocher un skipper lyonnais Marcelo gratuitement l’été prochain après avoir presque dépensé 20 millions de livres sterling pour lui en janvier. L’arrière central brésilien souhaitait déménager à Londres plus tôt cette année, mais le mouvement a échoué. Maintenant, il reste désireux d’un nouveau départ en Premier League et le patron des Hammers, David Moyes, semble tout aussi désireux de le reprendre à l’expiration de son contrat à la fin de la saison.

– Milieu de terrain vedette des Sounders de Seattle Nicolas Lodeiro a accepté une prolongation de contrat de trois ans avec le club, a rapporté lundi MLSSoccer.com. Lodeiro, 31 ans, a récolté sept buts et 10 passes en 20 matchs cette saison et a terminé troisième du scrutin MVP de la MLS. Il a aidé les Sounders à atteindre la finale de la Coupe MLS avant de perdre 3-0 contre le Columbus Crew samedi.

-Pendant que Atalanta avance Papu Gomez était auparavant lié à un passage en MLS, maintenant Calciomercato rapporte que ses rivaux de Serie A, l’Inter et l’AC Milan, gardent également un œil sur sa situation. Gomez a suggéré plus tôt sur Instagram que ses jours à Atalanta étaient comptés, ce qui a déclenché une série de rumeurs sur un éventuel déménagement en janvier. Aucun des deux clubs milanais n’a encore contacté l’Atalanta au sujet d’une éventuelle cotisation, mais il semblerait que le contact puisse être pris avant la fin de l’année.