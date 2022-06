La Juventus tient la clause de libération de Matthijs de Ligt malgré l’intérêt de Chelsea

La Juventus attend la clause libératoire complète de 120 millions d’euros si elle vendait Matthijs De Ligt cet été au milieu de l’intérêt de Chelsea.

Le défenseur néerlandais n’a plus que deux ans sur son contrat à Turin, mais l’équipe italienne est déterminée à ne pas le laisser partir à bon marché cet été alors qu’elle cherche à récupérer des frais importants afin de renforcer davantage sa propre équipe.

Jusqu’à présent, ils n’ont réussi qu’à ajouter Angel di Maria et Paul Pogba sur les transferts gratuits.

Cependant, Chelsea est déterminé à tester cette résolution cet été. Ils sont à la recherche de renforts défensifs après les départs d’Antonio Rudiger et d’Andreas Christensen vers le Real Madrid et Barcelone respectivement, et ont identifié un accord pour de Ligt comme possible.

Pas seulement une nouvelle offre pour Sterling. Chelsea sera à nouveau en contact avec la Juventus cette semaine pour Matthijs de Ligt, mais le prix reste élevé. Nathan Aké, toujours haut sur la liste de Tuchel. 🔵 #CFC Séville accepterait maintenant 65 millions d’euros pour Koundé – mais cela dépendra également de l’intérêt de Barcelone. — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 28 juin 2022

Mais, ils explorent des options autres que le paiement de la lourde clause de libération. Selon les médias italiens, Tuchel and co. valorise le défenseur à 100 millions d’euros, mais cherche également des moyens de réduire ces frais, notamment en incluant potentiellement un joueur dans l’accord.

Timo Werner et Christian Pulisic, que l’on pensait libres de partir cet été, ont été proposés, mais en vain pour l’instant.

Chelsea se rapproche d’un accord avec Sterling

Pendant ce temps, il y a de l’optimisme quant à la conclusion d’un accord pour que l’ailier de Manchester City, Raheem Sterling, passe de l’Etihad à Stamford Bridge dès cette semaine.

Chelsea regarde également ses coéquipiers Nathan Ake et Oleksandr Zinchenko, tandis qu’Ousmane Dembele reste une option en fonction du résultat de son affrontement de transfert avec Barcelone.

