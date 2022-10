La Juventus soutient Allegri alors que les rumeurs de Conte continuent de tourbillonner

Jusqu’à présent, la Juventus a connu une saison difficile. Le club italien, normalement cohérent, occupe actuellement la sixième place du classement de la Serie A. La Juve n’a pas l’habitude d’être aussi loin dans le classement. Après tout, la Vieille Dame a remporté neuf titres consécutifs en Serie A entre 2012 et 2020.

En plus de leurs problèmes nationaux, la Juve a également souffert en Ligue des champions. Ils ont récemment été éliminés de la phase de groupes de la compétition après une défaite 4-3 contre Benfica plus tôt cette semaine.

Même une qualification en Ligue Europa n’est pas encore gravée dans le marbre pour la Juve. Les Italiens devront avoir un meilleur résultat en Ligue des champions la semaine prochaine que le Maccabi Haïfa. Les deux clubs sont actuellement à égalité de points en phase de groupes. La Juve, cependant, doit affronter le puissant Paris Saint-Germain mercredi.

La Juventus soutient Allegri malgré la pression des supporters

Malgré la baisse de forme anormale du club, la Juve soutient publiquement le manager Massimiliano Allegri. L’ancienne star Pavel Nedved et actuel vice-président du club a déclaré à DAZN qu’il faisait confiance à son manager.

« Notre position est toujours la même. Ce que nous avons toujours dit, le club, les joueurs et tout le monde ont une confiance totale en l’entraîneur Allegri », a déclaré Nedved. “C’est normal quand on n’obtient pas les victoires, la Juve s’attend à ce que des noms sortent dans les médias, il y en aura probablement plus, mais nous restons fermes sur notre position. Nous lui donnerons l’opportunité de faire son travail et de le faire bien.

Selon certaines rumeurs, l’actuel entraîneur de Tottenham, Antonio Conte, serait le prochain entraîneur de la Juve si Allegri obtenait la hache. Conte a une histoire avec la Vieille Dame, car il était auparavant directeur du club de 2011 à 2014. Il a également disputé plus de 400 matchs au total pour la Juve en tant que milieu de terrain.

Le contrat actuel de Conte avec les Spurs expire à la fin de la campagne. Bien que l’équipe du nord de Londres veuille signer à nouveau son entraîneur, Conte a reculé. Si le poste à la Juve s’ouvre l’été prochain, il sera peut-être difficile pour leur ancien joueur de refuser l’opportunité.

Crédit photo : IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto