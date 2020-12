Le transfert raté de Luis Suarez à la Juventus cet été fait l’objet d’un nouvel examen après que le parquet de Pérouse a annoncé qu’il examinait la situation avec son test de citoyenneté italienne.

Après que Barcelone ait décidé de faire sortir les joueurs après leur humiliation en Ligue des champions au Bayern Munich en août, Suarez a appris qu’il pouvait quitter le camp de Nou.

Un transfert à la Juventus semblait être envisagé pour l’attaquant uruguayen, mais il devait passer un examen de citoyenneté italienne pour permettre à l’équipe de Serie A de contourner le quota de joueurs non européens.

En septembre, Suarez a passé le test à l’Université pour étrangers de Pérouse, mais il a été supposé que le test avait été truqué pour qu’il réussisse et revendique la citoyenneté.

Il est apparu depuis que le doyen de l’université et trois membres du personnel ont été suspendus dans le cadre d’une enquête sur l’affaire.

Et le bureau du procureur de Pérouse accuse désormais la Juventus d’avoir tenté «d’accélérer» le processus d’obtention de la nationalité italienne de Suárez.

La déclaration du procureur a déclaré: «Il est apparu que le contenu du test avait été communiqué à l’avance au joueur, afin d’arriver à un résultat et à une note d’examen prédéterminés pour répondre aux demandes qui avaient été faites par la Juventus, dans le but d’atteindre un retour d’image positif, à la fois personnel et pour l’Université.

«Les enquêtes nous ont également permis de comprendre comment, dans les premiers jours de septembre 2020, la direction du club turinois a été activée, même au plus haut niveau institutionnel, pour accélérer la reconnaissance de la citoyenneté italienne de Suarez.