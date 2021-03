La Juventus signe un contrat permanent avec Weston McKennie de Schalke

La Juventus a confirmé la signature du milieu de terrain de l’USMNT Weston McKennie sur un accord permanent.

McKennie, 22 ans, a initialement rejoint les géants de la Serie A, la Juve, prêtée par Schalke 04 en septembre. Le contrat comprenait des «droits d’option», ce qui signifiait que la Juve pouvait alors signer le joueur sur un contrat permanent pour 18,5 millions d’euros.

– Serie A sur ESPN +: diffusez des jeux et des rediffusions en direct (États-Unis uniquement)

Le transfert a été confirmé mercredi avec les paiements à Schalke répartis sur trois ans. La Juve a également annoncé qu’il y aurait potentiellement 6,5 millions d’euros de paiements supplémentaires si McKennie et la Juve atteignaient plusieurs jalons. McKennie rejoint les champions de Serie A pour un accord jusqu’en juin 2025.

McKennie a excellé à Turin cette saison, contribuant quatre buts et deux passes décisives en 21 apparitions en Serie A, tout en jouant pour la Juve en Ligue des champions et en Coppa Italia. Cela incluait son but mémorable contre Barcelone au Camp Nou lors de la victoire 3-0 de la Juve en décembre.

Depuis son arrivée de Schalke en prêt, il s’est imposé comme un élément clé du milieu de terrain de la Juve, mais d’autres clubs se sont intéressés à lui l’été dernier. Southampton, Leicester City et Liverpool surveillaient tous McKennie, selon des sources ESPN, mais la Juve est ensuite entrée et a tenté le milieu de terrain de l’USMNT en Serie A.

Dans une période chargée, le patron de la Juve, Andrea Pirlo, a parlé plus tôt dans la semaine de leur souhait de reposer McKennie alors qu’il jouait sous la douleur de blessures mineures, mais telle était son importance pour l’équipe que, a déclaré Pirlo, « nous avons besoin de lui sur le terrain. domaine. »

Alors que la Juve occupe la troisième place de la Serie A, à sept points de l’Inter Milan en haut du tableau, ils font face à un groupe critique de matches pour chasser les leaders de la ligue, avec les quatre meilleurs espoirs de la Lazio samedi prochain (à 14h45). ET, en direct sur ESPN +).

La forme de McKennie a également impressionné l’entraîneur de l’USMNT, Gregg Berhalter. S’exprimant en janvier, l’entraîneur de l’équipe nationale a déclaré: «Je connais très bien Weston.

« Son style de jeu et son esprit sont si importants pour une équipe. J’étais sûr qu’il jouerait un rôle important dans une équipe de premier plan comme la Juve.

« Il a de la marge de progression, il est encore si jeune. Sûrement, il s’est amélioré à la Juventus. Quand vous jouez tous les jours avec de grands champions comme Cristiano Ronaldo, vous ne pouvez vous améliorer que si vous le voulez vraiment, et Weston veut atteindre le Haut.

« Je regarde toujours les matchs de la Juve, et ce rôle est parfait pour lui en raison de son intensité et de ses retombées dans la surface. »