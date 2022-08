La Juventus signe l’attaquant polonais Arkadiusz Milik en prêt de l’Olympique de Marseille

Le club de Serie A de la Juventus a annoncé vendredi la signature de l’attaquant polonais Arkadiusz Milik pour un prêt d’un an de l’équipe de Ligue 1 de l’Olympique de Marseille. Selon la Juventus, Milik a une force physique extraordinaire, est habile dans le jeu aérien et est très dangereux dans la surface de réparation. C’est un avant-centre avec un vrai sens du but.

“L’équipe des Bianconeri et, en particulier, l’attaque des Bianconeri ont été renforcées. Arkadiusz Milik a signé pour le club en prêt de l’Olympique de Marseille et à partir d’aujourd’hui, il est officiellement un joueur de la Juventus”, a déclaré le club dans un communiqué.

Né à Tychy en 1994, Arkadiusz a commencé sa carrière de footballeur en Pologne avec Grnik Zabrze, où il a fait ses débuts comme titulaire à 17 ans.

En janvier 2013, il rejoint le Bayer Leverkusen, avant de jouer une saison en prêt à Augsbourg. Par la suite, il a rejoint l’équipe la plus titrée des Pays-Bas, l’Ajax, où en deux ans, il a marqué 47 buts en 76 matchs.

Lors d’un déménagement en Italie avec Naples où Milik est resté quatre saisons, il est devenu le meilleur buteur polonais de tous les temps en Serie A avec 38 buts à son actif, dépassant son coéquipier de Partenopei, Piotr Zielinski (37 ans) et l’ancien attaquant de la Juventus, Zbigniew Boniek ( 31).

Milik a marqué un grand total de 48 buts lors de sa première aventure italienne et pendant son séjour en Serie A, il était le cinquième joueur le mieux classé avec le meilleur ratio minutes-but (avec un minimum de 30 buts marqués) dans la compétition. , avec une moyenne d’un but toutes les 135 minutes.