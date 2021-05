La Juventus sera expulsée de la Serie A si elle n’abandonne pas la Super League européenne, déclare la FA italienne

Juventus sera jeté hors de série A s’ils ne se retirent pas officiellement du Super League européenne projet, a déclaré lundi le chef de la Fédération italienne de football. « Si la Juventus ne respecte pas les règles, elle sera exclue », a déclaré le président de la FIGC Gabriele Gravina. « Au moment de s’inscrire pour la prochaine saison de Serie A, ils seront exclus s’ils ne se sont pas retirés. la Super League. » Fin avril, à la suite de la tentative de former la Super League séparatiste qui comprenait les trois plus grands clubs italiens AC Milan, Inter Milan et Juve, la FIGC a adopté une règle qui exclurait les clubs qui participeraient à des compétitions non sanctionnées par les instances dirigeantes de l’UEFA ou de la Juve. FIFA.

Milan et l’Inter, récemment sacré champion de Serie A, se sont depuis éloignés du projet, aux côtés de sept autres clubs d’Angleterre et d’Espagne.

Vendredi, l’autorité européenne, l’UEFA, a annoncé des sanctions, y compris des sanctions financières, contre ces neuf clubs après avoir «présenté des excuses» et reconnu «une erreur».

Cependant, samedi, la Juve, aux côtés de Barcelone et du Real Madrid, a défendu la compétition avortée et a déclaré avoir reçu des menaces «inacceptables» de l’UEFA et de la FIFA.

S’adressant lundi au radiodiffuseur d’État Rai, Gravina a également déclaré qu’il serait heureux d’agir en tant que médiateur entre la Juve et l’instance dirigeante du continent.

« Cette confrontation entre les clubs et l’UEFA n’est pas bonne pour le football italien ni pour la Juventus », a-t-il déclaré.

