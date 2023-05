La Juventus se voit infliger une déduction de 10 points dans le cadre d’une affaire de transfert | Chute du côté de la Serie A des places de la Ligue des champions | Nouvelles du football

La Juventus s’est vu infliger une déduction de 10 points dans une nouvelle décision d’un tribunal italien enquêtant sur les transactions de transfert du club.

Avant la nouvelle décision, la Juventus occupait la deuxième place derrière le champion de Serie A Napoli avec 69 points, mais chute à la septième place en conséquence, à cinq points d’une place en Ligue des champions.

La décision a été annoncée quelques instants après le coup d’envoi du match du club lundi soir à Empoli. La victoire les ramènerait à moins de deux points des quatre premiers avec deux matchs de Serie A à jouer.

Lors d’une audience de trois heures lundi, le procureur de la fédération Giuseppe Chine a demandé une pénalité de 11 points pour la Juventus. Il en avait demandé neuf en janvier.

La Chine a également demandé des interdictions de huit mois pour sept anciens directeurs de la Juventus, dont Pavel Nedved, mais tous ont été disculpés par la Cour d’appel fédérale. L’ancien ailier de la Juve et le reste du conseil d’administration du club avaient démissionné en masse en novembre au milieu des allégations.

Fabio Paratici, qui a démissionné de son poste de directeur du football de Tottenham plus tôt cette année en raison d’une interdiction mondiale du football liée au scandale, n’a pas été blanchi. L’ancien président Agnelli et deux autres personnes ont également vu leurs appels contre leurs accusations rejetés le mois dernier.

Une décision officielle disait: « La Cour d’appel fédérale absout par la présente Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio et Enrico Vellano des infractions présumées et impose une déduction de 10 points à la Juventus en le classement, à appliquer pour la saison en cours. »

En janvier, la Juventus s’est vu déduire 15 points de Serie A pour des irrégularités financières présumées et une fausse comptabilité, mais cela a ensuite été levé.

La Juventus a déclaré dans un communiqué: « Le Juventus Football Club prend note de ce qui a été décidé par la Cour d’appel de la FIGC et se réserve le droit de lire les motifs pour évaluer un éventuel recours auprès du Conseil de garantie du CONI.

« Ce qui a été établi par la cinquième instance de jugement dans cette affaire, qui a commencé il y a plus d’un an, suscite une grande amertume dans le club et dans ses millions de supporters qui, en l’absence de règles claires, se retrouvent extrêmement pénalisés avec l’application de sanctions qui semblent tenir compte du principe de proportionnalité.

« Sans ignorer le besoin d’urgence, auquel la Juventus n’a jamais hésité pendant la procédure, il est souligné que ce sont des faits qui doivent encore être évalués par un juge. »