La Juventus se déchaîne avec des rayures zébrées sur le nouveau kit domicile 2023-24

Ils sont peut-être à mi-chemin d’une demi-finale de la Ligue Europa et il reste encore quatre matchs à jouer en Serie A avec une place en Ligue des champions la saison prochaine, mais cela n’a pas empêché la Juventus de dévoiler déjà son kit domicile pour la saison 2023-24.

Cela a été quelques mois tumultueux pour la Juve au cours desquels ils ont été déduits de 15 points pour fausse comptabilité concernant les transferts, ont fait rétablir ces points (pour cette saison, au moins) et ont ensuite été rejetés alors que des coureurs éloignés derrière les champions Napoli en Serie Une course au titre.

Peut-être de façon compréhensible, le Bianconeri espèrent que la saison 2023-24 apportera un nouveau départ avec un kit éblouissant conçu pour leur nouvelle génération de fans.

Les fameuses rayures noires et blanches sont toujours là, mais le style signature de la Vieille Dame a été réinventé avec un effet d’imprimé flou qui, selon les fabricants Adidas, « reproduit le motif unique d’un zèbre ».

Le look sauvage est complété par une bordure jaune foncé vif, une couleur contrastante qui ne figure généralement que sur les kits domicile de la Juve dans des éléments de l’écusson du club et des logos du sponsor et est davantage associée aux maillots extérieurs et de gardien de but du club.

Paul Pogba est au centre du lancement du kit bien qu’il n’ait disputé que neuf matches jusqu’à présent cette saison après son retour au club l’été dernier. Le milieu de terrain français n’a fait ses débuts que fin février en raison d’une blessure, mais a joué régulièrement depuis lors et a mis en place l’égalisation tardive de son équipe lors du match nul 1-1 de jeudi contre Séville lors de leur demi-finale aller de la Ligue Europa.

Pogba est rejoint dans le lancement par les coéquipiers masculins Nicolo Fagioli et Danilo, tandis que les stars de l’équipe féminine du club Martina Rosucci, Lisa Boattin et Martina Lenzini se sont également récemment qualifiées pour la Ligue des champions féminine de la saison prochaine.

Le Bianconeri n’ont pas eu peur de choquer les fans avec des remaniements drastiques de leurs rayures monochromes classiques ces dernières années, à commencer par le controversé kit maison moitié-moitié noir, blanc et rose fluo de 2019-20.

Si quoi que ce soit, la conception du maillot domicile de 2020-21 s’est avérée encore plus impopulaire alors que la Juve a déployé une version assez insipide de son esthétique de marque qui comprenait un effet graphique fin « coup de pinceau » et une bordure dorée chintzy.

En espérant prouver qu’il est possible de se mêler d’un classique tout en conservant suffisamment d’héritage et de prestige pour apaiser les puristes, le maillot domicile 2023-24 sera porté sur le terrain pour la première fois lorsque la Juve affrontera Cremonese le 14 mai dans leur avant-dernier match de championnat à domicile de la saison.