Juventus avant Cristiano Ronaldo a été exclu du match de Serie A de dimanche contre Atalanta, son rival de la Ligue des champions, avec un problème de muscle fléchisseur. L’entraîneur Andrea Pirlo a déclaré que l’attaquant portugais de 36 ans, meilleur buteur de Serie A cette saison avec 25 buts, se reposerait pour éviter de risquer une blessure plus grave. «Nous avons un absent important. Malheureusement, Cristiano ne participera pas au match en raison d’un problème avec son fléchisseur », a déclaré Pirlo lors d’une conférence de presse d’avant-match. «Ces derniers jours, il n’a pas été en mesure de se remettre du problème subi après le match de dimanche dernier contre Gênes. Il n’a pas été capable de se pousser cette semaine. Il serait trop risqué pour nous de l’amener demain à Bergame. Nous avons décidé de le laisser se reposer à Turin et nous essaierons de le récupérer pour le match de mercredi contre Parme.

Les champions de la Juventus sont troisièmes, à 12 points du leader de l’Inter Milan, avec leur règne de neuf ans sur le point de se terminer.

Ils affrontent Atalanta, quatrième, qui n’est qu’à un point, le match de la semaine prochaine à Parme, menacé de relégation.

Pirlo a imputé le problème du quintuple vainqueur du Ballon d’Or à la fatigue.

« Cristiano a toujours été en excellent état », a déclaré l’entraîneur de la Juventus.

«Malheureusement, les trois matches en équipe nationale ont conduit à une accumulation de fatigue qui est un problème pour tout le monde.

Cristiano m’a également dit qu’en équipe nationale, il n’aurait dû jouer que deux matchs, mais que ce but non donné contre la Serbie l’a également amené à jouer le troisième, sinon il aurait été de retour à la disposition de la Juve avant le troisième match.

«Une accumulation de tout, voyages et jeux, peut conduire à la fatigue. (Le manager de Manchester City Pep) Guardiola l’a également dit, il y a eu trop de matches et les équipes sont trop serrées et ce sont les conséquences.

« Nous l’avons également vu en Ligue des champions, avec (Robert du Bayern Munich) Lewandowski qui n’a pas pu jouer les quarts de finale de la Ligue des champions en raison d’une blessure subie en équipe nationale. »

La Juventus peut cependant compter sur l’attaquant argentin Paulo Dybala qui débutera pour la première fois en plus de trois mois, après une longue mise à pied pour blessure au genou, en partenariat avec Alvaro Morata à l’avant.

Le défenseur italien Leonardo Bonucci s’est remis de Covid-19 sous contrat avec l’équipe nationale, mais commencera sur le banc.

