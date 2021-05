La Juventus risque l’expulsion de la Serie A si elle ne se retire pas de la Super League

Le président italien de la FA, Gabriele Gravina, a déclaré lundi que la Juventus risquait d’être expulsée de la Serie A si elle ne se retirait pas de la Super League européenne.

le Bianconeri faisaient partie des 12 équipes qui ont uni leurs forces pour former une ligue séparatiste avant que les six équipes anglaises – Chelsea, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Liverpool et Arsenal – se retirent dans les deux jours suivant la pression des fans.

– Diffusez des jeux et des rediffusions en direct sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Marcotti: La Juve, le Barca, Madrid seront-ils interdits?

L’Inter Milan et l’Atletico Madrid ont emboîté le pas avant que l’AC Milan n’accepte que ce n’était plus une option, mais la Juve, ainsi que le Real Madrid et Barcelone, ne se sont pas encore retirés du championnat. Des sources ont déclaré à ESPN que le trio s’exposerait à des sanctions de l’UEFA s’il ne tournait pas le dos à l’ESL, la sanction maximale étant une interdiction de deux ans de la compétition européenne.

« Les règles sont claires », a déclaré Gravina à Radio Kiss Kiss Napoli. « Si au début des inscriptions pour la saison prochaine, la Juve fait toujours partie de la Super League, elle ne sera pas autorisée à participer à la Serie A.

« Ce serait dommage pour tous les fans, mais il y a des règles et elles sont les mêmes pour tout le monde. »

Samedi, la Juve, Madrid et Barcelone ont publié une déclaration dans laquelle ils critiquaient les menaces de l’UEFA sur leur décision de créer l’échappée ESL.

Les neuf clubs qui se sont retirés ont été sanctionnés financièrement par l’UEFA et ont accepté de verser une contribution de bonne volonté combinée de 15 millions d’euros au profit des jeunes et du football de base à travers l’Europe.

La Juve fait face à une bataille sérieuse pour se qualifier pour la Ligue des champions de la saison prochaine alors qu’une défaite 3-0 à domicile contre Milan les a laissés à la cinquième place et à trois points des quatre premiers avec trois matches à jouer.