La Juventus regarde Paul Pogba de Manchester United au milieu de l’intérêt du PSG

L’Euro 2020 et la Copa America sont terminés et le mercato d’été est ouvert, laissant aux plus grands clubs européens la possibilité de faire sensation sur le marché. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: La Juve rejoint le PSG dans l’intérêt de Pogba

La Juventus rêve d’un retour à Turin pour Paul Pogba, malgré les récentes rumeurs liant le milieu de terrain de Manchester United au Paris Saint-Germain, selon Calciomercato.

La Juventus et le PSG seraient les deux clubs en tête de file pour le milieu de terrain, mais le rapport indique que le Français envisagera toutes les options pour son avenir. Une décision devrait être prise d’ici la fin de la semaine.

Pogba a quitté la Juventus pour rejoindre Manchester United en 2016 pour 93,2 millions de livres sterling, mais la Juventus a depuis un certain temps le joueur de 28 ans en vue. Avec Jadon Sancho arrivant à Old Trafford et un accord pour Raphael Varane se rapprocherait, Ole Gunnar Solskjaer pourrait exiger des frais importants de tous les clubs souhaitant tenter le milieu de terrain central loin d’un défi pour le titre la saison prochaine.

La star française a disputé 137 matches de Premier League avec les Diables rouges, marquant 28 buts et enregistrant 29 passes décisives.

PAPIER COMMERCE

– Arsenal a été en contact avec l’agent de Ruben Neves sur un éventuel déménagement cet été. Le Soleil écrit qu’il existe une communication constante entre le directeur technique des Gunners, Edu et Jorge Mendes, avec un chiffre d’environ 35 millions de livres sterling s’avérant être une pierre d’achoppement dans les négociations. Le joueur de 24 ans a été une figure clé du milieu de terrain des Wolverhampton Wanderers, marquant cinq buts en 36 apparitions la saison dernière.

– Le manager de Crystal Palace Patrick Vieira poursuit son mouvement sur le marché des transferts avec Manchester City Claudio Gomes sur le radar, selon Eurosport. Le joueur de 20 ans est un milieu de terrain défensif et a représenté la France dans plusieurs tranches d’âge. Il est rapporté que l’équipe de Pep Guardiola serait prête à laisser le joueur conclure un accord de prêt.

– Yannick Bolasie suscite plus d’intérêt avec deux clubs turcs intéressés par les services de l’ailier. Fabrice Romano dit qu’Adana Demirspor et Rizespor souhaitent ajouter le joueur de 32 ans aux rangs de l’ancienne star de Crystal Palace et d’Everton actuellement agent libre. L’ailier donnerait la priorité à un transfert dans l’une des meilleures ligues européennes, un certain nombre de clubs ayant déjà envoyé des offres au joueur.

– Les citations récentes de Mikel Arteta suggèrent que les deux Joe Willock et Emile Smith Rowe pourrait être sur le point de rester aux Emirats cette saison au milieu de l’intérêt de Newcastle United et d’Aston Villa, respectivement. Lorsqu’on lui a demandé si l’avenir de Smith Rowe était au club après la défaite amicale 2-1 de mardi contre Hibernian, Arteta a répondu: « Sans aucune question, oui. 100%. » Le manager des Gunners a également déclaré que Willock faisait « partie des plans » pour la saison prochaine. Le joueur de 21 ans a terminé la fin de la campagne de Premier League avec un but en sept matchs consécutifs alors qu’il était prêté à Newcastle.