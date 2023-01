La Juventus réduit l’écart en tête de la Serie A avec une victoire tardive 1-0

La Juventus l’a quitté tard pour battre l’Udinese par 1-0 au stade Allianz de Turin samedi soir. Il s’agissait de la huitième victoire consécutive des Bianconeri en championnat sans encaisser de but. Le résultat signifie que la Juventus a réduit l’écart à seulement quatre points sur le leader de la ligue Napoli qui a un match en main.

Le défenseur brésilien Danilo a marqué le seul but du match à la 86e minute pour vaincre une équipe fougueuse de l’Udinese qui sentira sûrement qu’elle en a fait assez pour s’assurer au moins un point du match.

Il y a eu une minute de silence avant le coup d’envoi en l’honneur de Gianluca Vialli, malheureusement décédé plus tôt cette semaine.

Le vainqueur de la Coupe du monde, Angel Di Maria, a commencé pour l’équipe locale et l’ailier aux orteils tintants a presque inscrit le premier but du match. Le sublime centre de l’Argentin à la 19e minute a été rencontré par Daniele Rugani mais le gardien de l’Udinese Marco Silvestri a réussi un incroyable arrêt réflexe pour maintenir le niveau de la feuille de match.

Di Maria, poursuivant sa belle forme, a ensuite préparé Moise Kean avec un magnifique ballon en profondeur, mais le faible effort de l’attaquant italien a de nouveau été bloqué par Silvestri. L’Udinese s’est contenté de s’asseoir et d’absorber la pression et a cherché à jouer sur la contre-attaque. L’équipe itinérante n’a réussi à avoir que deux tirs cadrés en première mi-temps, ce qui a à peine troublé Wojciech Szczesny dans le but de la Juventus.

La Vieille Dame a eu deux glorieuses occasions d’aller de l’avant après la reprise, mais c’est encore Kean qui a tiré à quelques centimètres au-dessus de la barre tandis que le ballon d’Adrien Rabiot de l’aile a échappé à tout le monde dans la surface avec le but Udinese grand ouvert. Di Maria est sorti avec un problème au mollet après une merveilleuse performance créative alors que le manager de la Juventus Massimiliano Allegri a sonné ses changements depuis le banc à la recherche du but décisif.

L’équipe locale a finalement sorti l’impasse quatre minutes avant la fin lorsque les remplaçants Leandro Paredes et Federico Cheisa ont combiné. L’Argentine a flotté dans un ballon pour ce dernier qui a contrôlé avec sa poitrine avant de le lancer sur le visage du but où Danilo n’a pas été marqué et le Brésilien a rentré à la maison avec un tap au poteau arrière.

Chiesa aurait pu marquer son propre but dans les arrêts de jeu alors que la Juventus a manqué avec trois points cruciaux dans le sac. La moyenne d’Allegri qui a mal commencé la campagne cherchera maintenant à monter un sérieux défi pour le titre s’il continue à obtenir des résultats comme samedi soir.

