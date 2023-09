La Juventus ravive l’intérêt de Partey après l’interdiction de Pogba, selon un rapport

La Juventus semble prête à raviver son intérêt pour le milieu de terrain d’Arsenal Thomas Partey. Les géants italiens pourraient avoir besoin d’une nouvelle star au milieu du terrain en raison de l’avenir incertain de Paul Pogba. Pogba a récemment été testé positif à des médicaments améliorant les performances en début de semaine. Le milieu de terrain français risque une interdiction totale de football pour une durée pouvant aller jusqu’à quatre ans.

Pogba a échoué au test antidopage à cause d’un supplément qu’il a reçu aux États-Unis. Le supplément est disponible aux États-Unis, mais pas en Italie. Les responsables de la Juve ne savaient pas que leur milieu de terrain vedette prenait ce médicament. Selon le rapport susmentionné, Pogba ne savait pas non plus que le supplément contenait de la testostérone.

L’interdiction de Pogba interrompt son retour de blessure tant attendu

Le Français vient tout juste de revenir dans l’équipe après avoir raté la majeure partie de la campagne 2022/23. Pogba n’a réussi que six apparitions au total en Serie A la saison dernière. Le milieu de terrain de 30 ans a joué deux fois cette saison, tous deux sur le banc, pour l’équipe de Max Allegri. Quoi qu’il en soit, la Serie A a provisoirement suspendu Pogba. Il va maintenant subir une deuxième série de tests pour déterminer les niveaux de testostérone.

La République rapporte maintenant que la Juve pourrait tourner son attention vers Partey si Pogba était banni pendant une longue période. La Vieille Dame était auparavant intéressée par la signature de l’international ghanéen tout au long de l’été. Arsenal était également prêt à se séparer du milieu de terrain mais avait un prix demandé ferme. La Juventus a choisi de ne pas atteindre le prix de Partey.

Arsenal est prêt à écouter les offres de la Juventus pour Partey, blessé

Le Ghanéen a été un acteur clé à Arsenal sous la direction de Mikel Arteta. Les cuivres d’Arsenal accordent une grande importance à Partey. Pourtant, il semble peu probable que le club propose une prolongation de contrat au milieu de terrain. Le contrat actuel de Partey expire en 2025. Les responsables d’Arsenal sont prêts à sanctionner une vente au juste prix.

Bien que Partey ait été une recrue solide pour les Gunners, il a subi de nombreuses blessures au fil des ans. Le milieu de terrain a raté une pléthore de matches d’Arsenal et du Ghana en raison de six revers distincts depuis 2020.

PHOTO : IMAGO / Sportimage