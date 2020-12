La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts d’été unique en son genre, mais il y avait encore beaucoup de transactions conclues, et vous pouvez Découvrez les principaux ici. La fenêtre est fermée sur les meilleures ligues d’Europe, mais voici les meilleures rumeurs du monde entier.

TOP STORY: La Juventus cherche la MLS en janvier

La Juventus est à la recherche de la prochaine star de la Major League Soccer après le succès du milieu de terrain de l’USMNT Weston McKennie, Rapporte Tuttosport.



McKennie, qui a été nommé joueur masculin de l’année de football américain la semaine dernière, passe la saison en prêt de Schalke aux géants de la Serie A et s’est parfaitement aligné jusqu’à présent avec le reste du milieu de terrain d’Andrea Pirlo.

Les deux buts et deux passes décisives du joueur de 22 ans en 14 apparitions ont alerté l’équipe de dépistage de la Juve sur le potentiel d’un plus grand nombre de talents basés aux États-Unis.

McKennie a commencé sa carrière au FC Dallas avant de déménager en Allemagne en 2016 et maintenant en duo de Dallas Bryan Reynolds et Ricardo Pepi, ainsi que le milieu de terrain des Red Bulls de New York Caden Clark et LA Galaxy arrière droit Julian Araujo, sont quatre des principaux noms sur la liste de souhaits de la Juve à l’approche de la fenêtre de transfert de janvier.

10h16 GMT: Directeur d’Arsenal Mikel Arteta a quelques problèmes à résoudre.

09h52 GMT: Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a minimisé la perspective que le club signe un attaquant en janvier.

Sergio Aguero a raté la majeure partie de la saison jusqu’à présent en raison d’une blessure au genou, tandis que Gabriel Jesus a été exclu de la victoire 1-0 de samedi sur Southampton.

« Non, je ne pense pas parce que la situation économique dans le monde est ce qu’elle est », a déclaré Guardiola lors d’une conférence de presse avant le quart de finale de la Coupe Carabao de mardi soir à Arsenal (diffusé en direct sur ESPN + à 15 heures HE aux États-Unis). « Tous les clubs luttent – nous ne sommes pas une exception. »

City n’a marqué que 19 buts en Premier League jusqu’à présent cette saison, moins que toute autre équipe dans la moitié supérieure du tableau. Guardiola a admis que son équipe aura du mal à combler l’écart de huit points que les dirigeants de Liverpool ont sur eux.

«Je ne sais pas», dit-il. « Nous luttons, notre élan à l’avant n’est pas bon. Nous créons des chances claires que nous ne pouvons pas marquer et quand cela arrive, nous allons toujours souffrir.

« C’est pourquoi je ne peux pas dire comment nous serons cette saison. Jeu par match est la seule chose que je puisse faire et maintenant nous allons à Londres pour jouer à Arsenal dans la Carabao Cup. »

09.09 GMT: Melbourne City a renforcé sa défense du titre de la W-League en signant un international japonais Chinatsu Kira pour la saison à venir.

Milieu offensif, Kira a marqué cinq buts en 12 internationaux pour le Nadeshiko. Le vainqueur de la Coupe d’Asie 2014 rejoint City après une carrière de 10 ans au club de haut vol japonais Urawa Reds.

Kira, qui termine sa période de quarantaine à l’hôtel, ajoutera une expérience indispensable et un pouvoir de but.

08h31 GMT: Les navigateurs de la côte centrale ont signé le Costa Rica International Marco Urena pour la prochaine saison de la A-League.

Les Mariners ont confirmé la signature du joueur de 30 ans mercredi, dans un coup de pouce à l’équipe d’Alen Stajcic alors qu’ils visent à éviter une quatrième cuillère en bois consécutive.

Urena, qui a marqué pour son pays lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil contre l’Uruguay, a disputé 67 matches avec Los Ticos, marquant 15 fois.

Il arrive à Gosford après un passage au Gwangju FC de Corée du Sud et a également effectué des séjours en Russie, au Danemark et aux États-Unis au cours de sa carrière.

Urena rejoindra l’équipe des Mariners après avoir terminé une période de quarantaine après son arrivée en Australie.

08h00 GMT: Lionel Messi a déclaré qu’il était motivé et excité d’aider Barcelone à se battre pour les titres cette saison après avoir tourné la page sur un été difficile, laissant espérer qu’il pourrait rester au-delà de cette saison.

Messi, 33 ans, a déclaré au Barça qu’il souhaitait partir en août, Manchester City et le Paris Saint-Germain souhaitant tous deux le signer, mais le club catalan a refusé de sanctionner une sortie. L’attaquant argentin, qui a égalisé le record de pointage de Pelé en un seul club ce week-end avec son 643e but au Barca, a révélé que son échec à forcer le départ du Camp Nou avait affecté sa forme en début de saison. Cependant, avec cinq buts lors de ses sept derniers matches de championnat, il dit qu’il est passé de cette déception et qu’il est prêt à aider le Barça à rivaliser sur tous les fronts cette saison.

« Honnêtement, je vais bien maintenant », a déclaré Messi à La Sexta dans une interview qui sera diffusée en Espagne dimanche. « C’est vrai que j’ai passé un mauvais moment cet été. Cela vient de tout ce qui s’est passé avant l’été, de la fin de la saison, du burofax, tout ça. J’ai un peu porté ça au début de la saison.

«En ce moment, je me sens bien, motivé à me battre sérieusement pour tout ce que nous avons devant nous. Je me sens excité.

« Je sais que le club traverse une période compliquée – à la fois le club et l’équipe – et cela rend tout ce qui entoure Barcelone difficile, mais je suis motivé. »

Le contrat de Messi expire à la fin de la saison et son avenir reste inconnu au-delà de cette date. Il est libre de parler à d’autres clubs et de négocier un accord de pré-contrat à partir du 1er janvier.

– Comment Barcelone a signé Messi, 13 ans, avec une serviette

PAPER TALK (par Danny Lewis)

Le PSG intéressé par Oblak

Le Paris Saint-Germain souhaite conclure un accord avec le gardien de l’Atletico Madrid Jan Oblak, rapporte le Daily Mail.

Le déménagement proposé par l’ancien objectif de Chelsea à Stamford Bridge a échoué, l’Atletico ayant refusé d’abandonner sa clause de rachat de 120 millions d’euros.

Maintenant, cependant, malgré le fait qu’Atleti vole haut dans la Liga, Oblak veut partir à la recherche de trophées cohérents.

Ancien gardien du Real Madrid Keylor Navas est le n ° 1 du PSG, mais les champions de France sont apparemment à la recherche de quelque chose de nouveau.

Diallo s’apprête à finaliser le changement de Man United

The Guardian rapporte que l’Atalanta Amad Diallo a surmonté un dernier obstacle et confirmera bientôt son transfert à Manchester United.

Le transfert de l’adolescent de 18 ans avait été convenu en principe en octobre, mais l’adolescent attendait toujours de savoir s’il recevrait un passeport italien, ce qui lui aurait permis d’obtenir un permis de travail.

Cela est maintenant arrivé et Diallo s’envolera pour l’Angleterre début janvier pour compléter son changement de 21 millions d’euros, avec 20 millions d’euros supplémentaires à venir en add-ons.

Trio de Premier League pour Fernandes

Trois clubs de Premier League envisagent de signer la sensation de Vitoria Guimaraes Jorge Fernandes, rapporte le Daily Mail.

Alors que Vitoria n’a concédé que deux buts cette saison dans des matchs dans lesquels Fernandes a joué, le défenseur central de 23 ans est clairement une force dominante en défense.

Avec tant d’années devant lui, des joueurs comme Southampton, Newcastle United et Fulham espèrent frapper pendant que le fer est chaud.

Tap-ins

– Arsenal est en pourparlers avec le défenseur Rob Holding sur un nouveau contrat avec le club, rapporte Football Insider. Le joueur de 25 ans a déjà un accord qui durera jusqu’à la fin de la saison 2022-23, mais après avoir surmonté les blessures qui ont freiné sa carrière de Gunners jusqu’à présent, Arsenal espère le récompenser en cimentant son long- terme futur aux Emirats.

– L’Atalanta est sur le point de conclure un accord avec le défenseur de Genk Joakim Maehle, rapporte Gianluca Di Marzio. On s’attend à ce que l’arrière droit soit vendu pour un montant d’environ 10 millions d’euros et disputera probablement son dernier match pour le club le 27 décembre avant de passer au côté italien de haut vol.