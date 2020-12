La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts d’été unique en son genre, mais il y avait encore beaucoup de transactions conclues, et vous pouvez Découvrez les principaux ici. La fenêtre peut être fermée dans les meilleures ligues d’Europe, mais voici les meilleures rumeurs du monde entier.

La Juve se tourne vers la MLS en janvier

La Juventus est à la recherche de la prochaine star de la Major League Soccer après le succès de Weston McKennie, rapporte Tuttosport.

McKennie, qui a été nommé joueur masculin de l’année de football américain la semaine dernière, passe la saison en prêt de Schalke aux géants de la Serie A et s’est parfaitement aligné jusqu’à présent avec le reste du milieu de terrain d’Andrea Pirlo.

Ses deux buts et deux passes décisives en 14 apparitions ont alerté l’équipe de dépisteurs de la Juve sur le potentiel d’un plus grand nombre de talents basés aux États-Unis.

Duo FC Dallas Bryan Reynolds et Ricardo Pepi, Milieu de terrain des Red Bulls de New York Caden Clark et LA Galaxy arrière droit Julian Araujo sont quatre des principaux noms sur la liste de souhaits de la Juve à l’approche de la fenêtre de transfert de janvier.

Julian Araujo de LA Galaxy n’est qu’une des stars de la MLS que la Juventus regarderait. Shaun Clark / Getty Images

Le PSG intéressé par Oblak

Le Paris Saint-Germain souhaite conclure un accord avec le gardien de l’Atletico Madrid Jan Oblak, rapporte le Daily Mail.

Le déménagement proposé par l’ancien objectif de Chelsea à Stamford Bridge a échoué car l’Atletico a refusé d’abandonner sa clause de rachat de 109 millions de livres sterling.

Maintenant, cependant, malgré le fait qu’Atleti vole haut dans la Liga, Oblak veut partir à la recherche de trophées cohérents.

L’ancien gardien du Real Madrid Keylor Navas est l’actuel n ° 1 du PSG, mais les champions de France semblent être à la recherche de quelque chose de nouveau.

Diallo s’apprête à finaliser le changement de Man United

The Guardian rapporte que l’Atalanta Amad Diallo a surmonté un dernier obstacle et confirmera bientôt son transfert à Manchester United.

Le transfert de l’adolescent de 18 ans avait été convenu en principe en octobre, mais l’adolescent attendait toujours de savoir s’il recevrait ou non un passeport italien, ce qui lui aurait permis d’obtenir un permis de travail.

Cela s’est maintenant produit et Diallo s’envolera pour l’Angleterre début janvier pour compléter son transfert de 25 millions d’euros.

Trio de Premier League pour Fernandes

Trois clubs de Premier League envisagent de signer la sensation de Vitoria Guimaraes Jorge Fernandes, rapporte le Daily Mail.

Alors que Vitoria n’a concédé que deux buts cette saison dans les matchs dans lesquels Fernandes a joué, le défenseur central est clairement une force dominante en défense.

Avec tant d’années devant lui, des joueurs comme Southampton, Newcastle United et Fulham espèrent frapper pendant que le fer est chaud.

Tap-ins

– Arsenal est en pourparlers avec le défenseur Rob Holding sur un nouveau contrat avec le club, rapporte Football Insider. Le joueur de 25 ans a déjà un accord qui durera jusqu’à la fin de la saison 2022-23 mais, après avoir surmonté les blessures qui ont freiné sa carrière de Gunners jusqu’à présent, Arsenal espère maintenant le récompenser en cimentant son long à terme aux Emirats.

– L’Atalanta est sur le point de conclure un accord avec le défenseur de Genk Joakim Maehle, rapporte Gianluca Di Marzio. On s’attend à ce que l’arrière droit soit vendu pour un montant d’environ 10 millions d’euros et jouera probablement son dernier match pour le club le 27 décembre avant de passer au côté italien de haut vol.