La Juventus espère que Manchester United permettra à Paul Pogba de revenir à Turin le mois prochain – en prêt.

Les géants italiens ont encaissé 89 millions de livres sterling du déménagement de Pogba à Old Trafford en 2016 après avoir payé à United seulement 800000 £ de compensation lorsqu’ils l’ont signé quatre ans plus tôt.

Et ils alignent maintenant une offre effrontée pour récupérer le milieu de terrain français de 27 ans pour rien au Nouvel An – bien que l’accord inclurait une obligation d’achat cet été.

United a évalué Pogba à 150 millions de livres sterling lorsque l’agent du joueur, Mino Raiola, a commencé à courtiser l’intérêt du Real Madrid il y a deux ans.

Mais ils ont récemment été contraints de déclencher une prolongation d’un an du contrat de 300000 £ par semaine de Pogba pour protéger sa valeur marchande en baisse.

Raiola a clairement indiqué que le milieu de terrain ne signerait pas de prolongation.

« Je peux dire que c’est fini pour Paul Pogba à Manchester United », a déclaré Raiola à Tuttosport.

« Paul est mécontent de Man United car il n’est plus en mesure de s’exprimer comme il le voudrait et comme on l’attend.