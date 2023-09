La Juventus prend des mesures sévères contre Pogba après des accusations de dopage

En prévision de la possibilité que Paul Pogba soit reconnu coupable de dopage, la Juventus a suspendu son salaire.

La nouvelle du résultat positif de Pogba pour des niveaux de testostérone anormalement élevés cette semaine a provoqué une onde de choc dans la communauté du football. Le Français était remplaçant le 20 août, lors d’une victoire 3-0 en Serie A contre l’Udinese. Un test antidopage d’après-match a révélé des anomalies.

Cela a entraîné une suspension pour une durée indéterminée lundi. L’étape suivante consiste à soumettre à nouveau un deuxième échantillon pour analyse à l’installation d’origine. Si les résultats du test s’avèrent positifs, le joueur de 30 ans sera suspendu dans l’attente de son procès. Il risque une suspension de deux ans. S’il a pris des PED en connaissance de cause, l’interdiction dure quatre ans.

Combien gagne Paul Pogba à la Juventus ?

Le milieu de terrain vétéran est revenu à la Juventus avec beaucoup d’enthousiasme à l’été 2022. Malgré ses difficultés à Manchester United après son transfert record en 2016 à Old Trafford, beaucoup à Turin le considéraient toujours comme un héros.

Cependant, lors de son deuxième passage en Serie A, Pogba a eu du mal à retrouver sa forme et sa forme physique en raison d’une série de blessures le limitant à seulement 11 matchs au cours de la dernière année et demie. La Vieille Dame n’en a pas pour son argent auprès du joueur de 30 ans, qui gagne 9 millions de dollars par an sur son contrat.

Pogba risque de voir son contrat prendre fin avec la Juventus à cause du dopage

En raison de son interdiction, l’ex-star de United ne peut pas s’entraîner avec le reste du club. La Juventus a donc déjà gelé son salaire selon le journal italien La Gazzetta dello Sport. L’article 5.5 de la convention collective de l’Association italienne des footballeurs stipule que le club peut retenir les salaires. Ceci est spécifique aux cas impliquant un test de dépistage de drogue positif.

D’un autre côté, La Repubblica rapporte que Pogba recevra toujours de l’argent en raison de la convention collective. Il exige que même en cas de suspension, les clubs doivent payer aux joueurs au moins 45 000 $ bruts par an. Si le tribunal sportif juge le joueur coupable, les Bianconeri pourraient même résilier prématurément son contrat. En réalité, cela permettrait à l’équipe d’économiser près de 32 millions de dollars.

