La Juventus prend contact avec le camp de Pulisic

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: La Juventus prend contact pour le transfert de Pulisic

Après des mois d’enquêtes, Calciomercato rapporte que la Juventus a pris un premier contact concernant un déménagement pour Chelsea et les États-Unis Christian Pulišić.

La Juve regarde le joueur de 24 ans depuis un certain temps, mais c’est ces derniers mois que son intérêt a pris de l’ampleur. Le rapport indique que la Juventus tient à la polyvalence de Pulisic, car il a joué à plusieurs postes – d’ailier à arrière en passant par un faux n ° 9 – à Chelsea.

Dans cette optique, le club italien a établi son premier contact avec l’agent de Pulisic afin d’évaluer si l’Américain serait intéressé à relever un nouveau défi.

Pulisic n’a réussi qu’un seul départ – qui a duré une heure – en huit matches de Chelsea cette saison, ne gérant pas plus de 26 minutes dans aucune de ses apparitions en tant que remplaçant. Malgré ce manque de temps de jeu, les Blues n’ont pas l’intention de laisser partir l’ancienne star du Borussia Dortmund pour une modique indemnité de transfert. Chelsea pourrait exiger 35 millions d’euros pour le transfert de Pulisic, dont la Juventus a pris note.

Pulisic n’a pas participé à la défaite 2-0 de l’USMNT contre le Japon la semaine dernière en raison d’un léger coup, mais devrait commencer mardi son dernier match de préparation à la Coupe du monde contre l’Arabie saoudite.

BLOG EN DIRECT

09.02 BST : Sergio Gomez dit que rejoindre Manchester City cet été, après une seule saison à Anderlecht, était une décision qu’il devait prendre pour améliorer sa carrière.

Gomez, 22 ans, a rejoint City depuis Anderlecht pour un contrat de quatre ans pour un montant d’environ 13 millions d’euros en août. Anderlecht était réticent à sanctionner le transfert car l’arrière gauche international espagnol U21 ne les avait rejoints que l’été précédent en provenance du Borussia Dortmund, mais l’a laissé partir.

“Les choses se sont bien passées pour moi, l’été dernier et cet été”, a déclaré Gomez SE DÉBROUILLER. “Les opportunités se présentent et il faut les saisir. J’étais très heureux quand elles [City] Appelle-moi. C’était une période difficile car Anderlecht l’a rendu difficile. J’ai fait une bonne saison à Anderlecht et avec l’équipe nationale. J’ai dû faire un pas en avant et je suis très content du mouvement que j’ai fait.”

08h32 BST: Défenseur de l’Inter Milan Milan Skriniar pourrait encore quitter le club en janvier, dit Gazzetta dello Sport.

Skriniar, 27 ans, a un contrat qui expire en 2023 mais les deux parties n’ont encore fait aucun progrès sur une prolongation.

Le PSG aurait fait un transfert de 70 millions d’euros pour l’international slovaque cet été, mais bien que cette offre ait été rejetée, les champions de France pourraient avoir plus de chance dans quelques mois.

08h00 BST: Défenseur barcelonais Ronald Araujo subira une intervention chirurgicale cette semaine à la cuisse droite et risque de manquer la Coupe du monde, ont indiqué des sources à ESPN.

L’international uruguayen s’est blessé dans les premières minutes de la défaite 1-0 de son pays face à l’Iran lors d’un match amical vendredi.

Araujo est retourné à Barcelone et les tests effectués ont confirmé des dommages à son tendon du long adducteur.

Le Barça a déclaré dans un communiqué: “Le premier joueur de l’équipe Ronald Araujo subira une intervention chirurgicale mercredi pour l’avulsion du tendon de l’adducteur long qu’il a dans la cuisse droite. L’opération sera effectuée par le Dr Lasse Lempainen, sous la supervision du service médical du Club. personnel, à Turku, en Finlande. Lorsque l’opération sera terminée, il y aura une autre déclaration médicale.

Le joueur de 23 ans était réticent à subir une intervention chirurgicale à moins de deux mois de la Coupe du monde, mais après avoir discuté avec l’entraîneur de Barcelone Xavi Hernandez et le médecin du club Ricardo Pruna lundi matin, le joueur a décidé de se faire opérer.

PAPER GOSSIP (par Danny Lewis)

– Marque rapporte que le milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellingham est la priorité du Real Madrid pour le mercato estival 2023. Los Blancos ont précédemment contacté l’international anglais et lui ont demandé de ne pas renouveler son contrat à Dortmund, le joueur de 19 ans préférant apparemment un déménagement à Madrid au milieu de liens avec Manchester City, Manchester United et Liverpool.

– Barcelone n’a pas pu terminer son transfert pour le milieu de terrain de Manchester City Bernardo Silva en été, mais Mundo Deportivo rapporte que le Blaugrana reste imperturbable avec Xavi Hernandez nommant l’international portugais comme son objectif principal pour renforcer l’équipe la saison prochaine. Cette position est prise malgré le fait que les Catalans auront probablement besoin de décharger un joueur important pour rendre le déménagement financièrement viable.

– La Juventus espère renforcer sa défense cet été et Calciomercato rapporte que l’AS Monaco Benoît Badiashile reste leur premier choix. La Juventus regarde également l’Eintracht Francfort Evan N’Dicka, qui a impressionné le club de Serie A. Le contrat de N’Dicka se termine en 2023, il serait donc disponible en tant qu’agent libre.

– Calciomercato a nié les allégations selon lesquelles Arthur MéloLe prêt de la Juventus à Liverpool pourrait être résilié prématurément en janvier, déclarant que ni le club ni le joueur ne veulent que cela se produise. Jusqu’à présent, le milieu de terrain brésilien n’a réussi que 13 minutes en équipe première et a joué deux fois pour les U21 des Reds, notamment lors d’une défaite 1-0 contre Rochdale lors du trophée EFL.

– Fabrice Romano rapporte que cet agent libre Jason Denayer rejoindra Shabab Al Ahli et est en route pour les Émirats arabes unis pour achever un déménagement. Cela verra l’ancien défenseur central de Lyon et de Man City rejoindre des personnalités comme Kostas Manolas, Miralem Pjanic et Alain dans la Pro League des Emirats Arabes Unis.