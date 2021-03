La Juventus planifie un déménagement pour Jorginho de Chelsea

La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux s’intensifient, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: La Juve déménage pour Jorginho

La Juventus devrait poursuivre la signature de Chelsea Jorginho, Rapporte Tuttosport.

L’ancien Napoli n’est pas considéré comme un partant garanti à 100% à Stamford Bridge pour le moment, bien qu’il ait obtenu le signe de tête lors de la victoire 1-0 de Chelsea contre Liverpool jeudi, mais il a encore suffisamment d’impact pour justifier l’intérêt qu’il suscite. de Turin.

Jorginho, qui a actuellement deux ans à son contrat avec les Bleus, est l’une des nombreuses options pour la Juventus qui se dirige vers ce qui semble être un véritable été de changement pour eux en tant que club après la fin possible de leur règne en tant que série à plusieurs reprises. Un champions.

Leicester se rapproche d’Edouard

Leicester City est convaincu d’avoir remporté la course pour signer la star du Celtic Odsonne Edouard, Le Daily Mail rapporte.

Un accord d’une valeur d’environ 15 millions de livres sterling serait sur le point d’être conclu, Edouard souhaitant retrouver son ancien manager Brendan Rodgers.

La principale raison de ce déménagement est évidemment sa capacité écrasante au sommet, mais Rodgers le voit également comme un possible remplaçant à long terme pour Jamie Vardy, qui, selon beaucoup, entre dans la ou les deux dernières années de son élite.

Dragusin devrait rester à la Juventus?

Défenseur de la Juventus Radu Dragusin est sur le point d’engager son avenir dans le club, selon Goal.

La sensation adolescente a été fortement liée à un déménagement dans de nombreux clubs de haut niveau à travers le football européen, mais la croyance est qu’il restera désormais avec la Juve dans ce qui serait une énorme victoire pour les géants italiens.

Il n’a fait qu’une poignée d’apparitions en équipe première, mais il en a déjà fait assez pour gagner des applaudissements et le rapport indique qu’il n’est pas encore prêt à tourner le dos à la vieille dame.

Tap-ins

– Le sport rapporte qu’il reste deux mois à Barcelone pour déclencher une option qui leur permettrait de renouveler Oscar Mingueza Contrat. Le joueur de 21 ans est actuellement sur le point de quitter le Camp Nou à la fin de la saison mais si cette clause est déclenchée, Mingueza pourrait rester avec le club jusqu’en 2023.

– Football Insider rapporte que le milieu de terrain d’Arsenal Matteo Guendouzi quittera le club cet été. Le Français a été prêté avec Hertha Berlin cette saison après avoir perdu l’ordre hiérarchique aux Emirats, les Gunners espérant le décharger pour un montant d’environ 25 millions de livres sterling.

– Union Berlin envisage de garder la main sur Loris Karius au-delà de sa période de prêt actuelle, dit Calciomercato. Le gardien de but, surtout connu pour sa bévue finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, a connu une solide course avec Berlin et avec Alisson toujours l’homme n ° 1 à Liverpool, il est logique pour lui de couvrir ses paris ailleurs.