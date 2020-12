La Juventus envisagerait un accord d’échange qui verrait Paul Pogba revenir à Turin et Cristiano Ronaldo rejoindre Manchester United.

Pogba, 27 ans, est destiné à quitter Old Trafford après que son agent, Mino Raiola, ait affirmé que le milieu de terrain « avait besoin d’un nouveau club » et était « malheureux » à United plus tôt cette semaine.

Alors que le Real Madrid est étroitement lié à l’international français, Raiola semble laisser entendre que la Juventus mène la course pour signer son client.

Pogba a connu une sublime période de quatre saisons avec la Juve avant son transfert de 89 millions de livres sterling aux Red Devils en 2016, marquant 34 buts et remportant six honneurs majeurs avec la vieille dame.

Selon L’indépendant .

Le rapport ajoute que la Juve se séparerait à contrecœur de Ronaldo, 35 ans, afin de libérer des fonds pour une reconstruction indispensable de l’équipe d’Andrea Pirlo.

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a 18 mois restants sur son contrat à Turin, ce qui lui permet de remporter 540000 £ par semaine.

Pendant ce temps, United est également ouvert à l’accord d’échange et le vice-président exécutif Ed Woodward continue de garder un œil sur l’ancienne star du club.