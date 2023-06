La Juventus ne parvient pas à se qualifier pour la Ligue Europa malgré sa victoire à l’Udinese

La Juventus a battu l’Udinese 1-0 grâce au but de Federico Chiesa en deuxième mi-temps lors de son dernier match de la saison de Serie A dimanche, mais n’a pas réussi à s’assurer une place en Ligue Europa pour la saison prochaine.

Les espoirs de la Juve d’une place dans la compétition de deuxième niveau de l’UEFA ont été anéantis alors que l’AS Roma s’est imposée 2-1 face à Spezia, qui lutte pour la relégation, et l’Atalanta a battu Monza 5-2 pour prendre les places en Ligue Europa.

Paulo Dybala de la Roma a inscrit un penalty à la 89e minute pour assurer les points à l’équipe de Jose Mourinho qui a mis de côté la déception de la défaite en finale de la Ligue Europa mercredi.

La Juventus est arrivée septième avec 62 points et s’est qualifiée pour la Conference League, tandis que l’Atalanta (64) et la Roma (63) ont terminé la campagne respectivement aux cinquième et sixième places.

La Juve est tombée au septième rang le mois dernier après avoir été ancrée de 10 points par un terrain de football italien pour ses transactions de transfert.

L’équipe de Massimiliano Allegri a souffert de blessures tout au long de la saison avec Gleison Bremer et Dusan Vlahovic absents dimanche tandis qu’Angel Di Maria a commencé sur le banc.

Allegri a décrit la campagne comme compliquée pour la Juve, soulignant qu’ils étaient initialement ancrés de 15 points, cette décision étant suspendue à la suite d’un appel.

Ils auraient terminé troisièmes sans la pénalité de 10 points qui les a fait perdre les places en Ligue des champions.

« UNE ANNEE DIFFICILE »

« La pénalité de 10 points n’était pas de notre faute, j’ai donc amené l’équipe à la troisième place sur le terrain et personne ne peut m’enlever ça », a déclaré Allegri à Sky Sport Italia.

« Ce fut une année difficile, mais aussi merveilleuse. Le jeu (Udinese) était en grande partie hors de propos. Je veux juste remercier tous ceux qui ont travaillé avec moi à la Continassa (terrain d’entraînement). »

Interrogé sur son avenir, Allegri a déclaré: « Je ne discute d’aucune résiliation de contrat, j’ai encore deux ans sur le contrat. »

Avec peu d’enjeux pour l’Udinese, les hôtes ont adopté une approche défensive en première mi-temps alors que la Juventus dominait la possession.

La Juve a failli marquer près de la demi-heure lorsque la tête puissante de Leonardo Bonucci a frappé la barre après un coup de coin.

Chiesa a sorti l’impasse à la 68e minute en envoyant habilement le ballon dans le coin inférieur à 15 mètres.

C’était une atmosphère tendue au stade olympique où la Roma a tenté de se remettre de sa défaite déchirante aux tirs au but face à Séville en finale de la Ligue Europa. Ajoutant à la tension, Mourinho n’a pas pu se tenir sur la ligne de touche en raison d’une interdiction.

Spezia cherchait également désespérément les points alors qu’ils tentaient d’éviter la chute ou une éliminatoire de relégation et prenaient la tête après six minutes grâce à une tête de Dimitrios Nikolaou avant que Nicola Zalewski n’égalise deux minutes avant la pause.

Alors qu’il ne restait que deux minutes au compteur, Kelvin Amian Adou de Spezia a été expulsé pour un deuxième carton jaune après avoir poussé Stephan El Shaarawy et Dybala a converti le penalty gagnant.

« Certes, nous méritions quelque chose de plus ce soir. Nous avons perdu dans les dernières minutes après un bon match », a déclaré le manager de Spezia, Leonardo Semplici, à DAZN. « Nous devons bien nous préparer et nous ressourcer. C’est un match à élimination directe, donc la mentalité sera cruciale. »

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – Reuter)