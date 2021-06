La Juventus, Milan et Man United envisagent Keylor Navas alors que le PSG se prépare pour Donnarumma

La plupart des grandes saisons européennes étant maintenant terminées, le moulin à rumeurs a été mis à rude épreuve alors que les clubs réfléchissent à leurs mouvements avant ce qui sera une fenêtre de transfert chargée. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP HISTOIRE: La Juve, l’AC Milan et le gardien de but du PSG de Man Utd, Navas

Au milieu des spéculations que Gianluigi Donnarumma rejoindra le Paris Saint-Germain en transfert gratuit cet été, bouchon du PSG Keylor Navas suscite l’intérêt de la Juventus et de Manchester United, ainsi que de l’ancien club de Donnarumma, l’AC Milan.

L’arrivée imminente de Donnarumma, 22 ans, au PSG a mis Navas dans une situation difficile. Marca a suggéré que plusieurs clubs souhaitaient retirer l’international costaricien du Parc des Princes, malgré la signature d’un accord plus tôt en 2021 qui prolongeait son séjour jusqu’en 2024.

La situation difficile de Navas peut être difficile, à l’instar de son départ du Real Madrid en 2019 après que Thibaut Courtois a pris le poste de n ° 1, mais le joueur de 34 ans a le choix entre des options très réputées pour décider de son prochain déménagement.

La Juventus a probablement besoin d’un autre gardien expérimenté avec Gianluigi Buffon devrait rejoindre le club d’enfance de Parme cet été, tandis que Milan cherchera le remplaçant de Donnarumma – bien qu’ils aient déjà signé le gardien français Mike Maignan de Lille.

Quant aux liens avec United, il y a eu des questions sur David de Géa et Doyen Henderson à Old Trafford, il semble donc que le club pourrait chercher à consolider ses options entre les bâtons.

Navas ne semble pas prendre une autre sortie potentielle trop à la légère, publiant un coup à peine voilé au PSG sur Instagram: « Offrez votre absence à ceux qui n’apprécient pas votre présence. »

13.35 BST : Ailier de Crystal Palace Wilfried Zaha ne partira que si une offre est « correcte pour le club », a déclaré le président du club, Steve Parish.

Zaha, 28 ans, a failli partir pour Arsenal en 2019 et a exprimé le désir de passer à un plus grand club cet été, avec Everton également enthousiaste.

« Nous comprenons sa position », La paroisse a déclaré à BBC Sport. « Ce n’est un secret pour personne qu’il aimerait se mettre au défi. Mais cela doit être bon pour le club de football. Il le comprend aussi.

« Si ces deux choses entrent en collision, nous devrons y réfléchir. Mais pour le moment, nous sommes dans deux jours dans la fenêtre de transfert, il est donc un peu tôt pour en parler. »

13.20 heure de l’Est : Barcelone rencontrera Ousmane Dembéléles agents de mardi pour des discussions sur l’avenir de l’attaquant au club, selon Mundo Deportivo.

Dembele, 24 ans, est en fin de contrat en 2022 et ESPN a révélé vendredi que le Barça lui dira de trouver un nouveau club cet été s’il n’est pas disposé à signer une prolongation, étant donné qu’il pourrait partir gratuitement l’année prochaine.

Mundo Deportivo explique que le Barça craint que Dembele soit heureux de terminer son contrat avant de signer un accord lucratif l’année prochaine lorsqu’il sera disponible pour un transfert gratuit.

Le Barça veut maintenant savoir de première main du camp de Dembele quels sont les désirs de l’ex-Borussia Dortmund, étant donné qu’ils doivent planifier pour la saison prochaine. Si la réponse est qu’il ne veut pas renouveler, Manchester City est mentionné comme une partie intéressée possible.

12.27 BST : Barcelone envisage un accord d’échange « compliqué » qui pourrait voir le duo de Manchester City Bernard Silva et João Cancelo déménager au Camp Nou cet été, selon Mundo Deportivo. Sergi Roberto et Ousmane Dembélé sont les joueurs du Barça qui pourraient aller dans l’autre sens.

Un article du journal catalan indique que les deux clubs explorent divers échanges de joueurs qui leur permettraient de réparer leurs comptes et d’éviter de nouvelles pertes du fait de la pandémie de coronavirus.

Silva et Cancelo ont tous deux des contrats à City jusqu’en 2025 mais L’Athletic dit que Silva veut partir, tandis que Mundo Deportivo affirme qu’ils seraient tous les deux ouverts à l’échange de Manchester contre Barcelone. Roberto et Dembele, quant à eux, sont tous deux hors contrat l’été prochain.

Le Barça a déjà recruté deux joueurs de City cet été, avec Sergio Agüero et Eric Garcia arriver sur des transferts gratuits.

Le président Joan Laporta, quant à lui, était avec l’entraîneur de City Pep Guardiola lors d’un tournoi de golf à Majorque la semaine dernière. Laporta, ainsi que le directeur du football du Barca Mateu Alemany, auraient eu des entretiens informels avec l’ancien patron du Barca au sujet d’accords possibles.

12.06 BST : Le remaniement estival de Barcelone devrait se poursuivre cette semaine avec la signature de Memphis Depay et les départs de plusieurs joueurs de l’équipe, ont déclaré des sources à Sam Marsden et Moises Llorens d’ESPN.

Depay, 27 ans, est en rupture de contrat avec l’équipe française de Lyon fin juin et est une cible du Barça depuis Ronald Koeman a été nommé en août dernier.

Des sources ont déclaré à ESPN mardi que le Barça mettait la touche finale à un accord pour faire de l’ancien Manchester United la quatrième signature du club de l’été.

La partie catalane a déjà fait venir duo Sergio Aguero unré Eric Garcia de Manchester City sur les transferts gratuits. Ils ont également payé 9 millions d’euros pour exercer une clause de rappel de l’arrière droit Emerson de retour du Real Betis.

Depay a d’abord convenu de conditions personnelles avec le Barça l’été dernier et des frais d’environ 25 millions d’euros ont été fixés avec Lyon, mais le club n’a pas pu l’accueillir dans le cadre du plafond salarial imposé par la Liga.

11.23 BST : Barcelone semble prêt à déplacer le jeune américain Konrad de la Fuente direction Marseille.

10h30 BST : Arsenal a vu une offre de 12,9 millions de livres rejetée par Anderlecht pour le milieu de terrain Albert Sambi Lokonga, ont déclaré des sources à James Olley d’ESPN.

Les Gunners ont été informés qu’une redevance de 17,2 millions de livres sterling serait suffisante pour débarquer le joueur de 21 ans et des pourparlers sont en cours alors qu’ils envisagent une deuxième offre améliorée.

Le manager Mikel Arteta souhaite renforcer ses options au milieu de terrain cet été avec Dani Ceballos maintenant de retour au Real Madrid, Granit Xhaka en négociations pour rejoindre la Roma et plusieurs autres, dont Matteo Guendouzi et Lucas Torreira, disponibles pour le transfert.

Sambi Lokonga, à qui il reste deux ans de contrat, devrait quitter Anderlecht cet été avec d’autres clubs rivalisant également avec Arsenal pour sa signature.

09.24 BST : Edinson Cavani a laissé entendre qu’il se retirerait de l’équipe nationale d’Uruguay après la Coupe du monde 2022.

Cavani, 34 ans, qui participe à la Copa America a déclaré: « La vie de chaque être humain est basée sur des objectifs, sur des désirs que l’on doit atteindre et atteindre certains endroits, objectifs, objectifs. Je pense qu’en football, mon objectif à la niveau de l’équipe nationale est de pouvoir réaliser cet autre rêve d’atteindre la Coupe du monde au Qatar et à partir de là, pouvoir me retirer et me consacrer à ma famille, mon peuple, mes affaires. Cela fait de nombreuses années que l’on est absent et Je pense que nous sommes aussi dans cette dernière danse. »

Cavani, qui a récemment signé une prolongation de contrat avec Manchester United, était lié à Boca Juniors et n’a pas exclu de mettre fin à sa carrière professionnelle en Amérique du Sud. « À un moment donné, je viendrai en Amérique du Sud et je concourrai ici, mais pour le moment, non », a-t-il ajouté.

08.47 BST : Cristiano Ronaldo a refusé d’engager son avenir à la Juventus avant le début du Portugal à l’Euro 2020.

Ronaldo, 36 ans, a encore un an de contrat avec les géants italiens, mais cela n’a pas empêché les intermédiaires d’évaluer si les grands clubs européens veulent faire un pas pour le capitaine portugais.

Ronaldo devrait décider de son avenir après le Championnat d’Europe. S’exprimant avant le match d’ouverture du Portugal contre la Hongrie à Budapest mardi (EN DIRECT sur ESPN et ESPN+ à 12 h HE aux États-Unis), Ronaldo a été interrogé sur son avenir en club et il a déclaré: « Je joue à un niveau élevé depuis 18 ans, ça ne me chatouille même pas. Si je commençais maintenant, à 18 ou 19 ans peut-être, je le ferais ‘ Je ne dors pas en pensant à mon avenir.

« Mais comme vous pouvez le calculer maintenant, à 36 ans … tout ce qui arrivera sera pour le bien, que l’on reste ou qu’on parte, ce n’est pas la chose la plus importante maintenant. L’accent est mis sur l’équipe nationale. Une compétition de cette ampleur à laquelle vous ne jouez pas tous les jours. »

– Hamilton : Ronaldo peut-il battre le record international de buts masculins à l’Euro 2020 ?

08h00 BST : Joël Glazer a défendu Manchester Unitedles niveaux d’endettement de et les paiements de dividendes que sa famille s’est versés et dit que cela n’empêchera pas le club de rivaliser au sommet du marché des transferts.

La famille Glazer a été vivement critiquée par ses partisans au cours de ses 16 années de propriété après avoir payé plus d’un milliard de livres sterling pour financer la dette créée par leur rachat par emprunt en 2005. Les propriétaires américains ont également retiré plus de 100 millions de livres sterling de dividendes. paiements, mais lors d’un forum de fans organisé plus tôt ce mois-ci, Joel Glazer a défendu leur modèle.

« Nous pensons que Manchester United est un club très bien géré, et nous pensons que les clubs du football pourraient nous regarder, et il y a beaucoup de bon à voir en ce qui concerne certaines de ces choses qui sont controversées », Glazer, qui a été cité dans le procès-verbal du forum publié lundi, a déclaré. « Nous sommes en mesure de dépenser avec les meilleurs clubs d’Europe, qu’il s’agisse de salaires ou de frais de transfert, nous avons pu maintenir les prix de nos billets bas, nous ne les avons pas augmentés depuis plus de 10 ans.

« Nous sommes en mesure de verser un dividende, mais c’est une proportion modeste de nos cinq à six cents millions de livres de revenus; c’est moins de trois pour cent de cela. Nous avons des dettes, mais beaucoup d’autres clubs ont aussi des dettes. Nous payer un taux d’intérêt très bas, principalement une dette à intérêt fixe. Ainsi, si les taux d’intérêt augmentaient, cela ne nous affecterait pas, mais nous avons fait des progrès dans la réduction de notre dette au cours des dernières années. La dette nette a été considérablement réduite il y a quelques années . »

PAPER GOSSIP (par Danny Lewis)

– Calciomercato ont suggéré que le milieu de terrain de la Juventus Aaron Ramsey pourrait être sur le point de faire son retour en Premier League. Le joueur de 30 ans, qui a disputé le match nul 1-1 du Pays de Galles contre la Suisse, a été lié à Crystal Palace, West Ham United et Everton – bien que ces derniers ne poursuivent actuellement aucun accord car ils recherchent le remplaçant de Carlo Ancelotti en tant que directeur. Il y a également eu des informations sur un éventuel retour à Arsenal pour Ramsey, et il est suggéré ici qu’il existe des contacts constants entre les deux clubs, la Juventus espérant qu’un accord pourra être trouvé.

– L’Atalanta envisage des options de défenseur central et Calciomercato rapporte la Juventus Merih Demiral est leur cible principale, tandis que celle de Lille Sven Botman et celui de Turin Lyanco sont également des joueurs d’intérêt pour la tenue de Serie A.

– Nice progresse dans ses pourparlers pour signer le défenseur central de Barcelone Jean-Clair Todibo, comme cela a été rapporté par Fabrice Romano. Il est suggéré que l’accord sera de 8,5 millions d’euros plus des ajouts sans clause pour le signer de façon permanente. Il ne reste que les derniers détails sur les conditions de paiement à convenir avant qu’il ne soit terminé.

– Romano a également suggéré cette Tom Heaton devrait terminer son examen médical à Manchester United cette semaine avant de signer un accord à Old Trafford jusqu’en 2023, avec la possibilité d’une autre saison. Le gardien de 35 ans sera joueur autonome lorsque son contrat avec Aston Villa arrivera à son terme fin juin.

– L’équipe de Saint-Marin Tre Penne ont annoncé cet ancien arrière droit de l’Internazionale, de Manchester City et de l’AS Roma Maicon les a rejoints. Le Brésilien a remporté la Ligue des champions, deux titres de Copa Americas et quatre titres de Serie A, mais le joueur de 39 ans jouera désormais dans le plus haut niveau du football de Saint-Marin, après avoir passé la saison dernière en Serie D italienne.