La Juventus mène Man United à la poursuite de Saul Niguez de l’Atletico Madrid

La plupart des grandes saisons européennes étant maintenant terminées, le moulin à rumeurs a été mis en surbrillance alors que les clubs réfléchissent à leurs mouvements avant ce qui sera une fenêtre de transfert chargée. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: La Juventus et Man United se battent pour Saul en fuite

Milieu de terrain Saul Niguez est déterminé à quitter l’Atletico Madrid cet été et la Juventus mènera Manchester United dans la course pour le signer, selon Marca.

Malgré le récent titre de l’Atletico en Liga, Saul a toujours l’intention de quitter le club et le rapport indique qu’il veut prendre « une autre direction dans sa carrière ». Saul a remporté la Copa del Rey, la Ligue Europa et la Super Coupe de l’UEFA en plus de la Liga au cours d’une période de neuf ans chargée de gloire à l’Atletico.

La Juventus est l’équipe qui semble la plus désireuse de le signer, bien que cela puisse changer si le club change, comme prévu, avec Massimiliano Allegri qui prendrait le relais d’Andrea Pirlo. La Juventus n’est pas la seule équipe désireuse, cependant, et Manchester United serait également en lice, avec Ole Gunnar Solskjaer désespéré de renforcer son équipe.

L’Atletico s’attendait à des frais de transfert de 70 millions d’euros pour Saul en 2019, mais ils seraient désormais ouverts aux offres qui «satisfont toutes les parties». Saul lui-même exigerait des salaires de l’ordre de 7 millions d’euros par saison, ce qui pourrait s’avérer trop riche pour United.

Les Red Devils ont été liés au joueur de 26 ans au cours des derniers étés, mais avec le joueur désireux de partir à cette occasion, ils pourraient être plus près que jamais d’atteindre leur objectif à long terme.

BLOG EN DIRECT

09.25 BST: Harry Kane Il est peu probable qu’il quitte Tottenham cet été, écrit Gab Marcotti, car le capitaine anglais n’a aucun effet de levier sur un marché des transferts déprimé et inondé.

Tout est question de levier – dans les affaires, dans le sport, dans la vie. Ou, au risque de sortir avec moi-même, tout est question de «main», au sens seinfeldien. Quand il s’agit de Harry Kane et d’un déménagement loin de Tottenham Hotspur, il a tout simplement très peu. Ce qui ne veut pas dire qu’il ne bougera pas cet été – les marchés des transferts peuvent être étrangement imprévisibles et sujets à des effets d’entraînement – mais plutôt qu’à moins d’un épisode soudain d’irrationalité, c’est peu probable. Il y a une école de pensée selon laquelle son temps à Tottenham est arrivé à sa fin, alimenté par les briefings de son entourage, Kane lui-même disant que même si les récompenses individuelles sont excellentes, il veut gagner de l’argenterie (« et cela ne se produit pas maintenant ») et le rapports répandus que les Spurs sont prêts à traiter. Selon qui vous choisissez de croire, le président des Spurs, Daniel Levy, demanderait des frais de transfert compris entre 120 et 150 millions de livres sterling s’il sanctionnait le départ de Kane. Kane est peut-être le meilleur avant-centre de la Premier League (qu’il a mené à la fois pour les buts et les passes décisives cette saison), il pourrait être une star sympathique et commercialisable, et il aurait peut-être fait les choses de la «bonne» façon en termes de rester dans les parages. aux Spurs alors qu’il aurait pu chercher plus d’argent et de trophées ailleurs. Mais il y a plusieurs facteurs qui agissent contre lui et ses souhaits.

08.52 BST: Pourparlers entre Barcelone et Lionel Messi sur un nouveau contrat progressent de manière satisfaisante avec le président du club Joan Laporta après avoir rencontré le père et l’agent du joueur, des sources ont déclaré à Moises Llorens et Adriana Garcia d’ESPN.

ESPN a confirmé un rapport de TV3 catalan selon lequel Messi a une première proposition informelle sur la table du Barca, une proposition que Laporta a présentée à Jorge Messi lors de leur réunion. La proposition a montré les chiffres financiers spécifiques que le club catalan est prêt à payer à l’Argentin pour qu’il continue au Camp Nou au-delà de cet été.

La rencontre a été « très positive », a déclaré une source à ESPN, mais Messi, dont le contrat expire le 30 juin, veut attendre de connaître le projet sportif du club avant de prendre une décision.

ESPN a rapporté le mois dernier que le président du Barca, Laporta, prévoyait d’offrir à Messi un contrat de deux ans avec une option pour le prolonger d’un an supplémentaire pour compenser la réduction de salaire que le capitaine du Barca devrait accepter.

Si Messi est d’accord, il aura le choix de décider de continuer au Barça après la Coupe du monde 2022 au Qatar ou d’aller en MLS.

08h30 BST: Pourparlers entre Chelsea et l’AC Milan concernant Fikayo Tomori rester à l’arrêt, selon Sky Italia.

Le défenseur de l’Angleterre a rejoint le Rossoneri sur un prêt de six mois en janvier avec une option de 28 M € pour le signer définitivement inclus dans la transaction. Milan tient à conserver Tomori mais souhaite négocier les honoraires car le joueur de 23 ans a été un habitué de Stefano Pioli, faisant 22 apparitions dans toutes les compétitions.

Cependant, les Bleus ne sont pas prêts à baisser leurs demandes et auraient reçu d’autres offres de la Premier League qu’ils évaluent. Tomori a un contrat avec Chelsea jusqu’en juin 2024.

PAPER GOSSIP (par Nick Judd)

– Manchester United doit faire une offre audacieuse pour recruter le gardien de l’Atletico Madrid Jan Oblak, selon le soleil. Le rapport indique que United cherche à résoudre sa crise des gardiens de but en échangeant Oblak contre David de Gea. Oblak, 28 ans, exigerait des frais de transfert d’environ 80 millions d’euros, mais United pense qu’ils peuvent réduire ces frais en envoyant De Gea dans la direction opposée. De Gea, qui a raté le penalty crucial contre Villarreal, a gravi les échelons à l’Atletico.

– Manchester City a fait Jack Grealish leur principal objectif de transfert cet été et ils sont prêts à enchérir jusqu’à 100 millions de livres sterling dans le but de décrocher leur homme, selon le courrier. Le patron de la ville, Pep Guardiola, est un admirateur de longue date de Grealish, et l’entraîneur catalan veut que le joueur de 25 ans soit la plaque tournante du milieu de terrain de City à l’approche de la saison 2021-22. Grealish a encore quatre ans pour exécuter son contrat chez Aston Villa, qui a été renouvelé en septembre dernier, ce qui signifie que City devra payer une prime pour le faire sortir de Villa Park.

– Hakan Calhanoglu semble susceptible de quitter l’AC Milan cet été à l’approche de la fin de son contrat, et bien que sa prochaine destination probable soit toujours inconnue, Liverpool serait intéressé, selon Calciomercato. Le milieu de terrain offensif de 27 ans a reçu des offres du Qatar mais préférerait apparemment jouer à un niveau plus élevé. La Juventus avait exprimé son intérêt, mais il y a beaucoup de changements à Turin, tandis que Liverpool n’a pas encore fait d’offre ferme.

– Le Paris Saint-Germain a approché l’AC Milan avec une offre pour l’arrière gauche Théo Hernandez, selon Footmercato. Cependant, les deux clubs n’ont pas encore conclu d’accord, bien que les finalistes français aient intensifié les négociations ces derniers jours. Le jeune de 23 ans est contracté à la Rossoneri jusqu’en juin 2024 et Milan n’est pas pressé de le laisser partir. Cependant, après avoir marqué huit buts et récolté huit passes décisives en 45 matches, l’ancien international français de la jeunesse est un homme recherché dans la capitale française.

– La dernière rumeur managériale voit le président de Barcelone, Joan Laporta, convaincu de pouvoir convaincre Pep Guardiola retourner au club, selon COMME. Le patron du Barca prévoit d’appeler le manager de Manchester City après la finale de la Ligue des champions pour tenter de le ramener au Camp Nou. Même si Laporta doit attendre le début de la saison 2022-23, il aurait tenu à essayer de persuader l’ancien patron du Barca de revenir.

– Brighton et Hove Albion veulent débarquer l’attaquant d’Arsenal Eddie Nketiah, qui pourrait voir le milieu de terrain Yves Bissouma se déplacer dans la direction opposée, selon le soleil. Les Gunners sont l’un des nombreux clubs intéressés par la talentueuse Bissouma, âgée de 24 ans, mais Arsenal espère que l’intérêt de Graham Potter pour Nketiah rendra possible un échange. Brighton recherche des renforts offensifs et voit Nketiah, 21 ans, comme une compétition parfaite pour les goûts de Danny Welbeck, tandis qu’Arsenal doit se renforcer au milieu de terrain.