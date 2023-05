La Juventus mène la course pour signer Pulisic, selon un rapport

La période instable de Christian Pulisic à Chelsea devrait toucher à sa fin dans les mois à venir. La star de l’équipe nationale masculine des États-Unis n’a pas réussi à trouver une place de départ régulière depuis son arrivée. Il y a maintenant des rapports suggérant que les Blues pourraient sanctionner son départ pour environ 25 millions de dollars.

ESPN rapporte que la Juventus est actuellement en tête pour sécuriser Pulisic cet été. Chelsea a finalement annoncé dimanche Mauricio Pochettino comme nouveau manager du club après des semaines de spéculations. Bien que personne ne sache ce que le nouveau patron pensait du départ de Pulisic, il semble que l’entraîneur argentin soit prêt à se séparer de l’Américain.

Les blessures ont entravé le temps de jeu des Américains

Pulisic est initialement arrivé dans l’ouest de Londres dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ 73 millions de dollars. Néanmoins, le milieu de terrain offensif n’a pas été à la hauteur de son prix élevé au cours des dernières saisons. Les blessures, cependant, ont entravé le temps de l’Américain sur le terrain. En fait, Pulisic a raté 55 matchs au total pour les Blues depuis qu’il a rejoint le club. Cela inclut des problèmes importants de cheville et de genou au cours des deux dernières années.

La Juventus cherche Pulisic pour remplacer Di Maria, Cuadrado

La Juventus cherche à renforcer son équipe suite aux départs potentiels de quelques joueurs clés. Angel Di Maria et Juan Cuadrado sont tous deux sur le point d’être en rupture de contrat avec les géants italiens et ils ne semblent pas près de signer un nouveau contrat. S’ils partaient, cela laisserait un trou majeur à combler sur les flancs.

À 24 ans, Pulisic est encore assez jeune et cherchera un nouveau départ cet été. L’Américain a réalisé sa meilleure production offensive lors de sa première saison avec l’équipe de Premier League. Bien que les blessures et la forme aient entravé sa croissance après la saison 2019/20, Pulisic et la Juve espèrent qu’il pourra bientôt se remettre sur les rails.

La Vieille Dame n’est cependant pas le seul club intéressé à signer le Yank. Le média susmentionné affirme également que Manchester United, Newcastle, l’AC Milan, Naples et Galatasaray ont également été en contact avec Chelsea concernant Pulisic.

PHOTO: IMAGO / Action Plus