La Juventus, Manchester United et Chelsea se battent pour la signature d’Ousmane Dembele

La Juventus, Manchester United et Chelsea se sont affrontés dans une bataille à trois pour signer Ousmane Dembele de Barcelone. Pedro Salado/Images sportives de qualité/Getty Images

La fenêtre de transfert de janvier approche à grands pas et, naturellement, tous les potins sur qui se déplace où se réchauffent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz alors que nous comptons à rebours jusqu’à la fenêtre d’hiver 2022.

TOP STORY : Dembele en demande

La Juventus, Manchester United et Chelsea font tous pression pour signer l’ailier de Barcelone Ousmane Dembélé, selon Journal Sportif.

Le contrat du Français avec le Blaugrana se termine à l’été 2022, ce qui a suscité de nombreux débats autour de son avenir.

Barcelone n’a pas renoncé à garder le joueur de 24 ans passé cette saison, et il pourrait y avoir un renouvellement à court terme qui le maintiendra en Catalogne et lui laissera plus de temps pour négocier un accord plus long.

Alors que Dembele est satisfait de son rôle actuel à Barcelone, son agent a déclaré qu’un déménagement ailleurs pourrait lui permettre de gagner le double de ce qu’il fait au Camp Nou tout en ayant également une chance de remporter des trophées.

Barcelone tente de lutter contre cela en offrant à Dembele un salaire inférieur avec divers bonus qui pourraient le voir devenir l’un des meilleurs salariés du club si lui et son équipe réussissent bien.

Cela verrait probablement l’homme signé du Borussia Dortmund avoir un contrat de deux ans.

S’ils ne réussissent pas à faire signer Dembele avant janvier, le Blaugrana pourrait décharger quatre ou cinq joueurs pour s’assurer qu’ils peuvent signer deux recrues attaquantes dans la fenêtre d’hiver, avec Manchester City Ferran Torres étant la priorité.

Tout dépend de ce qui se passe à Barcelone, mais la Juventus, Man United et Chelsea surveillent tous de près – tandis que le Paris Saint-Germain pourrait même s’impliquer.

08h00 GMT : L’attaquant de Manchester United Edinson Cavani ne devrait pas hésiter à rejoindre Barcelone s’il y a un intérêt concret du Camp Nou en janvier, selon l’ancien attaquant d’Old Trafford Dimitar Berbatov.

L’international uruguayen Cavani, 34 ans, est en fin de contrat cet été et a eu du mal à trouver du temps de jeu depuis le retour de Cristiano Ronaldo à United cet été.

« Malgré une bonne saison la dernière fois, Cavani n’a pas assez joué », a déclaré Berbatov Betfair. « Quand quelqu’un comme Ronaldo entre dans le club, il prend tous les projecteurs, il joue tous les matchs et dans le monde du football, cela se produit. Ce n’est pas une situation juste parce que Cavani a si bien fait pour l’équipe la saison dernière, il a obtenu un nouveau contrat mais Ronaldo a pris sa place dans l’équipe, ce n’est pas juste mais cela arrive dans le football.

« S’il y a une chance pour Cavani de quitter le club, s’il y a une offre de Barcelone, alors bien sûr il pensera à la prendre pour obtenir plus de football, et s’il obtient plus de temps de jeu en Liga alors je le soutiendrai et dites « Allez-y et jouez, ça sonne comme une bonne affaire, beaucoup d’argent et vous n’avez plus 24 ans ».

« Barcelone a besoin d’un attaquant, et tout dépend de ce que Xavi veut de son équipe et de la façon dont il va jouer. Mais s’ils manquent de puissance au départ, je peux voir Cavani y aller, ne pas jouer tous les matchs, mais il le fera sera un ajout solide et fournira des buts parce que c’est ce qu’il fait partout où il va. »

PAPER GOSSIP (par Danny Lewis)

– Le Real Madrid garde un œil sur le défenseur de Liverpool Joe Gomez avant un éventuel transfert d’été, tel que rapporté par Le courrier quotidien. Los Blancos ont également discuté des goûts de Chelsea Antonio Rudiger qui serait un agent libre s’il ne renouvelait pas son contrat, celui de Séville Jules Koundé et celui de Villarreal Pau Torres. Ils ont également pris en compte la Juventus Matthijs de Ligt mais peut-être pas en mesure de se permettre le Hollandais.

– Manchester United et le Paris Saint-Germain surveillent tous les deux la situation du milieu de terrain de la Lazio Sergej Milinkovic-Savic, selon Nicolo Schira. Il est suggéré que l’international serbe pourrait être sur le point de partir cet été, la Lazio cherchant à rapporter entre 70 et 80 millions d’euros au joueur de 26 ans, que les Diables rouges ont tenté de signer pour 60 millions d’euros en 2019.

– L’Internazionale, l’AC Milan, la Juventus et la Roma sont tous en lice pour recruter le milieu de terrain de Sassuolo Davide Frattesi, dit Calciomercato, le joueur de 22 ans ayant impressionné lors de sa première campagne en Serie A. Les Roms reçoivent un pourcentage des frais perçus pour Frattesi, ce qui pourrait aider s’ils signent le joueur qui est passé par leur académie. Pourtant, Je Giallorossi sont actuellement derrière l’autre trio susmentionné dans la course pour le signer.

– Kingsley Coman, dont le contrat actuel avec le Bayern Munich court jusqu’en 2023, veut 20 millions d’euros par saison pour en signer un nouveau, tandis que les clubs bavarois veulent payer 15 millions d’euros, rapporte Sport Bild. Manuel Neuer, Thomas Muller, Leroy Sane et Joshua Kimmich sont les seuls joueurs du Bayern actuellement à ce salaire – Robert Lewandowski gagnant plus. Il y a des questions quant à savoir si le Français a atteint le niveau requis pour être dans cette entreprise, combattue par la prise de conscience que faire venir un nouveau joueur coûterait plus cher avec les frais de transfert.

– Alors que Naples vise à se renforcer à l’arrière gauche, le Paris Saint-Germain Layvin Kurzawa et celui d’Everton Lucas Digne sont parmi leurs principales cibles, selon Mercato à pied. Le principal sujet d’inquiétude à Naples se situe au centre de la défense, mais cela ne les empêche pas de chercher une alternative à Mario Rui et Faouzi Ghoulam.