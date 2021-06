La Juventus liée aux mouvements de Harry Kane et Antoine Griezmann

La plupart des grandes saisons européennes étant maintenant terminées, le moulin à rumeurs a été mis à rude épreuve alors que les clubs réfléchissent à leurs mouvements avant ce qui sera une fenêtre de transfert chargée. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY : La Juventus déménagera-t-elle pour Kane ou Griezmann ?

La Juventus a désespérément besoin d’une reconstruction cet été après avoir cédé le titre de Serie A pour la première fois en 10 saisons et presque raté une place en Ligue des champions la saison prochaine, et ils ont été liés à de grands mouvements pour Antoine Griezmann et Harry Kane.

2 Liés

Cristiano Ronaldo a marqué 29 buts en Serie A la saison dernière, mais il a eu 36 ans pendant la campagne et il y a de l’incertitude quant à cet avenir. Le seul autre joueur de l’équipe à avoir atteint le double des buts en championnat était Alvaro Morata avec 11, ce qui signifie que la Juve manque d’options fiables en attaque.

Rapports Calciomercato que la Juve est définitivement intéressée par Kane, et bien que le prix demandé de 150 millions d’euros puisse être une pierre d’achoppement, son salaire annoncé de 12 millions d’euros par saison ne le serait pas. Le nouvel entraîneur Massimiliano Allegri sait que pour recruter un joueur comme Kane, le club devra probablement se déplacer sur le gros salaire de Ronaldo. Ronaldo a été lié à la fois au Paris Saint-Germain et à l’ancien club de Manchester United.

Barcelone, quant à elle, cherche désespérément à apporter des fonds pour aider à résoudre ses problèmes financiers, et Rapports Calciomercato qu’ils ont offert Antoine Griezmann à la Juve en prêt pour le sortir de la masse salariale. Griezmann, une signature de 120 millions d’euros de l’Atletico Madrid, ne s’est pas vraiment adapté au Barça, marquant 22 buts en Liga en deux saisons.

La Juve a signé Morata de l’Atletico sur un prêt d’une saison l’été dernier et a le droit de prolonger l’accord pour la campagne 2021-22, ce qui semble être la priorité. Mais si l’avenir de Griezmann reste incertain après l’Euro 2020, alors la Juve pourrait intensifier son intérêt.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Calendrier de l’Euro 2020 : dates, heures et lieux des matchs

BLOG EN DIRECT

09.47 BST : Le Real Madrid est ouvert à Raphaël Varane quitter le club dans la fenêtre de transfert de cet été, selon SE DÉBROUILLER radio.

L’arrière central français a un contrat avec les géants espagnols jusqu’en juin 2022. Il a disputé 41 apparitions avec Madrid lors de la campagne 2020-21, sa 1`0e saison au Bernabeu.

Varane, 27 ans, n’a pas signé de prolongation de contrat et souhaiterait quitter le club pour une nouvelle expérience, de préférence en Premier League. Manchester United fait partie des clubs qui ont suivi l’international français.

Le Real Madrid pense qu’il peut obtenir des frais de transfert de l’ordre de 60 millions d’euros pour Varane, si le joueur décide de partir cet été.

09h00 BST : Manchester United n’a pas offert Paul Pogba un nouveau contrat, a déclaré l’international français lors d’une conférence de presse jeudi.

« Il me reste un an de contrat, tout le monde le sait. Je sais que le club est… eh bien, il n’y a pas encore eu d’offre concrète », a déclaré Pogba. « Cela n’a pas été fait. Nous avons terminé la saison avec la Ligue Europa puis nous sommes partis en vacances. Donc, je ne me suis pas assis avec Ed Woodward et le manager. Nous ne nous sommes pas parlé et bien sûr, je suis toujours à Manchester Uni. »

Des sources ont déclaré à Rob Dawson d’ESPN que le club chercherait à discuter avec Pogba par crainte que le milieu de terrain n’épuise son contrat et ne parte en transfert gratuit l’été prochain.

– Pogba fait face aux questions gênantes du PSG de ses coéquipiers français

• Les meilleurs coups de Barnwell : 100-51 | 50-1

• Notes de transfert de janvier

• Derniers transferts majeurs terminés

PAPIER COMMERCE

– Arsenal et Newcastle United s’intéressent au défenseur de Fulham Tosin Adarabioyo cet été alors que les deux équipes cherchent à renforcer leurs options défensives. Le courrier quotidien rapporte que le joueur de 23 ans devrait quitter les Cottagers cet été avec une clause de libération de 10 millions de livres sterling dans le contrat actuel du joueur. Le défenseur a rejoint l’équipe de Scott Parker depuis Manchester City en 2020 pour environ 1,5 million de livres sterling, impressionnant par ses contributions défensives aux côtés du prêteur Joachim Andersen.

– Manchester United et Liverpool pourraient se battre pour la signature du défenseur Cristian Romero, selon Calciomercato. Le joueur de 23 ans a impressionné pour l’Atalanta après avoir été prêté par la Juventus au club basé à Bergame, susceptible de déclencher une clause de 16 millions d’euros pour le signer définitivement. Si cela se produit, l’Atalanta est alors prête à écouter les propositions des autres équipes de signer le défenseur argentin, à condition que les offres tournent autour de la barre des 50 millions d’euros.

– Le Real Madrid a reçu un coup dur pour Kylian Mbappé en raison du nouveau contrat de Neymar, selon COMME. Neymar, 29 ans, a signé un nouveau contrat au Paris Saint-Germain jusqu’en 2025 mais sous la promesse que son partenaire de grève Mbappe reste au club cet été. Mbappe, 22 ans, a été lié à un déménagement à Los Blancos comme leur signature de chapiteau dans la fenêtre à venir. L’international français n’a plus qu’un an sur son contrat, ce qui pourrait le voir partir en transfert gratuit la saison prochaine.

– Barcelone a offert les services de Antoine Griezmann à la Juventus, selon Calciomercato. Le joueur de 30 ans serait malheureux et en disgrâce sous le nouveau président Joan Laporta. L’international français est actuellement en service avec son pays à l’Euro cet été et d’éventuelles discussions pourraient être plus probables après le tournoi, bien que tout investissement proche des 120 millions d’euros annoncés pour lequel il a signé serait impossible pour le club italien.

– Leeds United souhaite recruter un jeune milieu de terrain néerlandais Noa Lang, selon Fabrice Romano. Le meneur de jeu néerlandais des moins de 21 ans a impressionné la saison dernière avec le Club de Bruges prêté par l’Ajax Amsterdam, marquant 17 buts toutes compétitions confondues pour les champions belges. En outre, Romano rapporte que Leeds travaille à prolonger l’accord du manager Marcelo Bielsa.