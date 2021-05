La Juventus, le Real Madrid et Barcelone critiquent les «  menaces  » de l’UEFA sur la sortie de la Super League

Le Real Madrid, Barcelone et la Juventus, les trois clubs toujours impliqués dans le projet de Super Ligue européenne, ont dénoncé samedi la pression « intolérable » exercée sur eux par l’UEFA pour abandonner le projet.

L’UEFA a déclaré vendredi que les trois clubs feront face à des sanctions et que l’instance dirigeante du football européen a entamé une procédure disciplinaire à leur encontre. Plusieurs sources ont déclaré à ESPN plus tôt cette semaine qu’une sanction maximale dans le cadre de la procédure disciplinaire de l’organisation serait une interdiction de deux ans de la Ligue des champions ou de la Ligue Europa.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Marcotti: Que signifie Super League pour le football?

– Ogden: la cabale de la Super League a spectaculairement mal lu la salle

Neuf autres clubs, dont six équipes anglaises de Premier League, se sont retirés du plan et ont signé une « Déclaration d’engagement du club » comprenant une série d’étapes de réintégration.

« Les clubs fondateurs ont souffert, et continuent de souffrir, de pressions, de menaces et d’infractions inacceptables de tiers pour abandonner le projet », ont déclaré le Real Madrid, Barcelone et la Juventus dans un communiqué conjoint.

« … et renoncent donc à leur droit et devoir de fournir des solutions à l’écosystème du football via des propositions concrètes et un dialogue constructif.

« C’est intolérable en vertu de l’état de droit et les tribunaux se sont déjà prononcés en faveur de la proposition de la Super League, ordonnant à la FIFA et à l’UEFA de s’abstenir, directement ou par l’intermédiaire de leurs organes affiliés, de prendre toute mesure qui pourrait entraver cette initiative de quelque manière les procédures judiciaires sont en cours. «

Les neuf clubs qui se sont retirés de la Super League et sont de retour dans le giron de l’UEFA ont accepté de « prendre toutes les mesures en leur pouvoir » pour mettre fin à leur implication dans la ligue séparatiste.

La Super League a fait valoir que cela augmenterait les revenus des meilleurs clubs d’Europe et leur permettrait de distribuer plus d’argent au reste du match. Cependant, l’UEFA, d’autres équipes et organisations de supporters ont déclaré que la ligue ne ferait que renforcer le pouvoir et la richesse des clubs d’élite.

La Juve, le Real et le Barça ont déclaré qu’ils étaient prêts à reconsidérer l’approche proposée du projet de séparation après le contrecoup, mais ont déclaré qu’il serait « hautement irresponsable » pour eux d’abandonner le projet.

« Nous sommes pleinement conscients de la diversité des réactions à l’initiative de la Super League et, par conséquent, de la nécessité de réfléchir aux raisons de certaines d’entre elles », a ajouté leur communiqué.

« Nous sommes prêts à reconsidérer l’approche proposée, si nécessaire.

« Cependant, nous serions très irresponsables si, étant conscients des besoins et de la crise systémique dans le secteur du football … nous abandonnions cette mission pour apporter des réponses efficaces et durables aux questions existentielles qui menacent l’industrie du football. »

Les neuf clubs qui se sont retirés ont été sanctionnés financièrement par l’UEFA et ont accepté de verser une contribution de bonne volonté combinée de 15 millions d’euros au profit des jeunes et du football de base à travers l’Europe.

Sam Marsden et Moises Llorens d’ESPN ont contribué à ce rapport.