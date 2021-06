La Juventus, l’AC Milan et Manchester United envisagent Keylor Navas alors que le PSG se prépare pour Gianluigi Donnarumma

La plupart des grandes saisons européennes étant maintenant terminées, le moulin à rumeurs a été mis à rude épreuve alors que les clubs réfléchissent à leurs mouvements avant ce qui sera une fenêtre de transfert chargée. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP HISTOIRE: Juve, AC Milan, Man Utd eye Navas

Au milieu des spéculations que Gianluigi Donnarumma rejoindra le Paris Saint-Germain, Keylor Navas suscite l’intérêt de la Juventus et de Manchester United, ainsi que de l’ancien club de Donnarumma, l’AC Milan.

L’arrivée imminente de Donnarumma, 22 ans, au PSG a mis Navas, l’actuel bouchon de la formation de Ligue 1, dans une situation difficile. Marca a suggéré que plusieurs clubs souhaitaient retirer l’international costaricien du Parc des Princes, malgré la signature d’un accord plus tôt en 2021 qui prolongerait son séjour jusqu’en 2024.

La situation difficile de Navas peut être difficile, à l’instar de son départ du Real Madrid en 2019 après que Thibaut Courtois a pris le poste de n ° 1, mais le joueur de 34 ans a le choix entre des options très réputées pour décider de son prochain déménagement.

La Juventus a probablement besoin d’un autre gardien expérimenté avec Gianluigi Buffon qui devrait rejoindre l’enfance de Parme cet été, tandis que Milan cherchera le remplaçant de Donnarumma – bien qu’ils aient déjà signé le gardien français Mike Maignan pour Lille.

En ce qui concerne les liens avec United, des questions ont été posées sur David de Gea et Dean Henderson à Old Trafford, il semble donc que le club pourrait chercher à consolider ses options entre les bâtons.

Navas ne semble pas avoir pris une autre éviction potentielle trop à la légère, prenant un coup à peine voilé au PSG sur Instagram en publiant: « Offrez votre absence à ceux qui n’apprécient pas votre présence. »

Keylor Navas pourrait être en retrait au PSG. PASCAL GUYOT/AFP via Getty Images

PAPIER COMMERCE

– Calciomercato ont suggéré que le milieu de terrain de la Juventus Aaron Ramsey pourrait être sur le point de faire son retour en Premier League. Le joueur de 30 ans, qui a disputé le match nul 1-1 du Pays de Galles contre la Suisse, est lié à Crystal Palace, West Ham United et Everton – bien que ces derniers ne poursuivent actuellement aucun accord alors que les Toffees recherchent le remplaçant de Carlo Ancelotti. . Il y a également eu des informations sur un éventuel retour à Arsenal, et il est suggéré ici qu’il existe des contacts constants entre les deux clubs, la Juventus espérant qu’un accord pourra être trouvé.

– L’Atalanta envisage des options de défenseur central et Calciomercato rapporte la Juventus Merih Demiral est leur cible principale, tandis que celle de Lille Sven Botman et celui de Turin Lyanco sont également des joueurs d’intérêt pour la tenue de Serie A.

– Nice progresse dans ses pourparlers pour signer le défenseur central de Barcelone Jean-Clair Todibo, comme cela a été rapporté par Fabrice Romano. Il est suggéré que l’accord sera de 8,5 millions d’euros plus des ajouts sans clause de rachat. Il ne reste que les derniers détails sur les conditions de paiement à convenir avant qu’il ne soit terminé.

– Romano a également suggéré cette Tom Heaton devrait terminer son examen médical à Manchester United cette semaine avant de signer un accord pour rester à Old Trafford jusqu’en 2023, avec la possibilité d’une autre saison. Le joueur de 35 ans sera joueur autonome lorsque son contrat avec Aston Villa arrivera à son terme fin juin.

– L’équipe de Saint-Marin Tre Penne ont annoncé cet ancien arrière droit de l’Internazionale, de Manchester City et de l’AS Roma Maicon les a rejoints. Le Brésilien a remporté la Ligue des champions, deux titres de Copa Americas et quatre titres de Serie A, mais le joueur de 39 ans jouera désormais dans le plus haut niveau du football de Saint-Marin, après avoir passé la saison dernière en Serie D italienne.