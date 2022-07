La Juventus et l’Atletico Madrid se rencontreront pour un match amical de pré-saison en Israël

La Juventus et l’Atletico Madrid se rencontreront pour un match amical au stade Bloomfield de 29 400 places dans la ville côtière israélienne de Tel Aviv-Yafo le 7 août, ont confirmé les deux clubs.

“Ayant déjà accueilli des matches de Ligue des champions ces dernières années, Bloomfield sera le lieu d’un apéritif alléchant avant la nouvelle saison pour les deux équipes”, a déclaré la Juventus dans un communiqué vendredi.

“C’est un plaisir de revenir en Israël pour jouer un match comme celui-ci, contre un rival important que nous avons déjà affronté à plusieurs reprises en Ligue des champions”, a déclaré l’entraîneur de l’Atlético Diego Simeone.

“Affronter un club avec une grande tradition et un prestige international est toujours stimulant”, a ajouté l’entraîneur de la Juve Massimiliano Allegri. “Ce sera un test prestigieux avant le début de la saison, devant un public passionné.”

Les deux équipes commenceront leur parcours en championnat huit jours plus tard, la Juventus affrontant Sassuolo en Serie A, tandis que l’Atletico se rendra à Getafe en Liga, rapporte Xinhua.

Israël accueillera également un match amical entre l’AS Roma et Tottenham le 30 juillet, et le match de Super Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et Nantes le lendemain soir.

