La Juventus et l’Atletico Madrid annulent le match amical contre Israël pour des raisons de sécurité

Les deux géants européens devaient jouer à Tel Aviv dimanche

Les géants du football italien et espagnol, la Juventus et l’Atletico Madrid, ne disputeront pas de match amical dans la deuxième plus grande ville d’Israël, Tel Aviv, dimanche soir et ont cité des problèmes de sécurité comme raison de l’annulation du match.

Les combats entre les militants palestiniens et l’armée israélienne se sont intensifiés samedi après qu’une frappe aérienne israélienne a tué un commandant palestinien.

Taysir al-Jabari était un commandant supérieur des Brigades al-Quds, qui est une branche militaire du groupe du Jihad islamique palenstinien, et a été tué aux côtés d’un certain nombre de ses camarades militants dans le cadre de frappes contre un immeuble de grande hauteur dans le nord de Gaza .

Les deux clubs européens ont donc renoncé à jouer leur match amical à Tel-Aviv, et publié un communiqué commun pour annoncer que le match au Bloomfield Stadium avait été annulé.

“En raison de la situation sécuritaire actuelle, Comtec Group (le promoteur du match), la Juventus et l’Atlético de Madrid annoncent que le match amical entre les deux équipes qui devait avoir lieu en Israël ce dimanche 7 août au stade Bloomfield de Tel-Aviv, a été annulé,” ça a lu.

Lire la suite Messi intervient après que la sécurité a malmené un jeune chercheur de selfie (VIDEO)

Le match amical des équipes allait être leur dernier en pré-saison avant le coup d’envoi de leurs campagnes de Serie A italienne et de Liga espagnole 2022/2023 le week-end prochain.

Alors qu’Atleti visite Getafe le 15 août, la Juventus obtient son offre pour arracher le Scudetto à ses rivaux amers, l’Inter Milan, en cours le même jour lors de la réception de Sassuolo à Turin.

Le week-end dernier, le stade Bloomfield a accueilli le Paris Saint Germain alors qu’il battait Nantes 4-0 lors du Trophée des Champions.

Marquant le premier match de son équipe, Lionel Messi est ensuite devenu viral après la déroute pour avoir empêché un jeune garçon d’être malmené par la sécurité à la recherche d’un selfie avec le septuple vainqueur du Ballon d’Or.