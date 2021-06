La Juventus et Arsenal liés à la sensation de l’Euro 2020 Manuel Locatelli

Au milieu de toute l’action à l’Euro et à la Copa America, la fenêtre de transfert d’été s’est également largement ouverte avant une saison de fermeture bien remplie. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY : Locatelli ciblé par la Juve et Arsenal

La Juventus devance un certain nombre de clubs anglais dans la course pour signer la sensation de buteur italien à l’Euro 2020 Manuel Locatelli, selon Fabrice Romano.

Locatelli a marqué deux fois lors de la victoire 3-0 de l’Italie sur la Suisse mercredi, le deuxième une frappe époustouflante, dans une performance qui ne manquera pas de voir d’autres clubs envisager de faire appel à ses talents. La victoire de l’Italie voit Locatelli et ses Azzurri ses coéquipiers scellent une place dans les 16 derniers avec un match à perdre.

Le nouveau patron de la Juve, Massimiliano Allegri, serait désireux d’emmener Locatelli à Turin, et le club actuel de Sassuolo envisagerait des frais d’environ 40 millions d’euros.

C’est la forme stellaire de Locatelli en Serie A qui a vu le joueur de 23 ans appelé en premier lieu dans l’équipe de Roberto Mancini. Il a marqué quatre buts en 34 apparitions en tout cette saison, mais maintenant ses exploits pourraient le voir ciblé par d’autres clubs à travers l’Europe, ou sa valeur augmenter.

Arsenal avait été lié à Locatelli avant le début du tournoi, bien que les fans des Gunners craignent sans aucun doute que leurs chances que le club le tente dans le nord de Londres ne soient diminuées par sa performance stellaire à Rome.

La sensation de buteur italien de l’Euro 2020, Manuel Locatelli, pourrait être prête pour un grand coup après le tournoi. Claudio Villa/Getty Images

– Naples a fait de Chelsea Emerson Palmieri leur objectif n°1, selon Gazzetta dello Sport. Le contrat de Palmieri avec les Blues expire en 2022 et il y a un certain nombre de clubs en Italie, avec Napoli en tête, désireux de ramener le joueur de 26 ans en Serie A. Les pourparlers entre les deux clubs seraient en cours. pendant des semaines, les deux marchandant maintenant l’estimation de 15 millions d’euros de Chelsea. Napoli espère réduire les frais d’environ 3 à 4 millions d’euros.

– Il a déjà été largement rapporté que Gianluigi Donnarumma devrait rejoindre le Paris Saint-Germain en provenance de l’AC Milan, mais Fabrice Romano dit que l’examen médical du stoppeur italien aura lieu le 21 juin, et non le 17 juin, comme cela a été initialement rapporté par beaucoup, avant un accord qui le verra signer jusqu’en 2026. Donnarumma, 22 ans, a jusqu’à présent gardé deux cages inviolées en deux matchs pour l’Italie à l’Euro 2020, et il semble prêt à rejoindre les Parisiens lors d’un transfert gratuit.

– celui de Bernardo Silva L’agent Jorge Mendes serait en pourparlers avec l’Atletico Madrid et Barcelone, selon le Courrier quotidien. Silva aurait déclaré aux responsables de Manchester City qu’il souhaitait partir cet été, et bien que le patron Pep Guardiola veuille garder le Portugais de 26 ans, le club est prêt à le laisser partir si le bon tarif peut être convenu.

– Arsenal a rejoint Séville et la Fiorentina dans la course pour recruter l’ailier de Porto, 28 ans Couronne de Jésus, selon le Courrier quotidien. Le point de vente indique que Mikel Arteta souhaite ajouter de la concurrence sur le côté droit de Willian, et avec l’accord existant de Corona avec les géants portugais qui devrait se terminer l’été prochain, il pourrait être disponible pour environ 21,4 millions de livres sterling. Corona peut jouer sur l’aile droite ou comme arrière, et il a marqué trois buts – en plus de 13 passes décisives – en 48 apparitions la saison dernière.