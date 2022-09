La Juventus est-elle à la traîne en Serie A et en Europe compte tenu de son terrible mois de septembre ?

La Juventus n’a pas gagné de match depuis le 31 août et les fans restent à l’écart. Comment ce drame va-t-il se dérouler ? Sportinfoto/DeFodi Images via Getty Images

Quand il pleut, ça se déverse. S’ils étaient superstitieux — et certains pourraient l’être, qui sait ? – Les responsables de la Juventus attendraient leur Septembre horribilis (“horrible septembre”) de se terminer. Pas que c’était génial avant, mais ce mois-ci a vu la spirale de la négativité dans des cercles de plus en plus serrés.

Sur le terrain, en Serie A et en UEFA Champions League, le club a disputé cinq matches, faisant match nul deux fois et perdant les trois autres. Ils sont huitièmes de Serie A et bloqués sur zéro point en Europe, dans un groupe qui comprend le Paris Saint-Germain, Benfica et le Maccabi Haïfa. Massimiliano Allegri, salué comme l’entraîneur des joueurs de bon sens à l’époque où il remportait quatre titres consécutifs et les menait à deux finales de la Ligue des champions, est à peu près aussi populaire qu’une paire de Crocs à la Fashion Week de Milan.

Vendredi, ils ont annoncé des pertes record de 254 millions d’euros (245 millions de dollars) en 2021-22, portant le total des trois dernières saisons bien au-delà du demi-milliard. Les ventes d’abonnements ont chuté de 27 % sur un an et de grandes sections de sièges vides sont visibles lors des matchs, incitant certains supporters à se tourner vers le hashtag #StadiumVuoto (ou “#EmptyStadium”) pour exprimer leur mécontentement à l’égard du club et, principalement , Allegri.

Les malheurs de la Juve sur le terrain cette saison sont bien relatés. C’est à cause d’une combinaison de blessures de joueurs clés (ou de joueurs qui, selon Allegri, devraient être essentiels), d’une mauvaise planification et de décisions encore plus mauvaises de la part du manager. Ils sont amplifiés et rendus plus exaspérants pour les fans par la manière d’Allegri, qui semble trop souvent désinvolte et dédaigneuse, sinon carrément dans le déni.

Mais aussi médiocre que la Juve ait joué, la réalité est que la quatrième place n’est encore qu’à quatre points, et ils contrôlent toujours leur propre destin en Ligue des champions.

Les lourdes pertes sont également préoccupantes, mais pas une surprise non plus. Une partie est due à la pandémie de coronavirus, une partie à de mauvaises décisions de personnel et une partie à des paris qui n’ont pas fonctionné. La propriété a injecté quelque 700 millions d’euros dans le club au cours des dernières années pour lisser les bords, et avec la masse salariale réduite, cela devrait baisser.

Les chiffres de fréquentation sont peut-être les plus intéressants en ce sens qu’ils présentent une énigme pour un club comme la Juve.

Pour commencer, les chiffres officiels ne sont pas terribles. Oui, ils n’ont vendu qu’un seul match cette saison, mais la fréquentation moyenne est de 37 634 par match, ce qui n’est pas atroce dans un terrain qui en contient environ 40 000. Le problème est que le nombre inclut les détenteurs d’abonnements – jusqu’à un peu plus de 20 000 – et ils sont comptés, qu’ils soient là ou non. C’est ainsi que vous vous retrouvez avec des sièges vides comme la Juve l’a fait lorsqu’elle a accueilli Salernitana le 11 septembre.

De plus, le différend très public de la Juve avec un certain nombre de fans inconditionnels – des responsables de club ont témoigné contre les dirigeants de certains Ultras groupes qu’ils ont accusés d’essayer d’extorquer des billets et des faveurs – a conduit certains de leurs plus fervents partisans à ne pas se présenter ou à ne pas applaudir lorsqu’ils se présentent, ce qui a encore nui à l’atmosphère.

L’attitude d’Allegri n’a pas non plus aidé à apaiser les tensions autour du club à la lumière de son sombre rapport financier et de ses difficultés sur le terrain. Jonathan Moscrop/Getty Images

Parfois, la perception peut être aussi importante que la réalité, et ce n’est pas ce dont le club avait besoin en ce moment, compte tenu des événements sur le terrain et au bilan.

Ce qui est étrange, c’est que c’est exactement le genre de situation dont beaucoup pensaient que la Juve était à l’abri lorsqu’elle a construit le Juventus Stadium de 41 000 places pour remplacer l’imposant Stadio Delle Alpi de 69 000 places. Ils ont pensé qu’un terrain plus petit, plus compact et à la pointe de la technologie serait une vente presque garantie chaque semaine. Pendant de nombreuses années, après leur déménagement en 2011, c’était exactement le cas.

Cela avait du sens. La Juve est de loin le club le mieux soutenu d’Italie – ils sont n ° 1 dans 13 des 20 régions du pays – et ils sont fiers d’être une puissance nationale plutôt que locale. Romy Gai, l’ancien directeur commercial de la Juve, m’a dit un jour que les fondateurs avaient involontairement pris une brillante décision marketing en appelant le club “Juventus”, en évitant toute mention de leur ville natale, Turin, car cela la rendait plus accueillante pour les gens d’autres parties. du pays ou même du monde.

(Gai est allé jusqu’à dire qu’il y a des supporters purs et durs de la Juve qui ne savent même pas qu’ils viennent de Turin. Je soupçonne qu’il me tirait la jambe, mais qui sait vraiment ?)

L’un des effets secondaires d’une base de fans nationale plutôt que locale est que de nombreux fans doivent parcourir de longues distances pour se rendre aux matchs à domicile. Et quand l’équipe ne gagne pas ou ne joue pas bien, et est entourée d’un nuage de négativité comme celui qui a suivi Pig-Pen de Peanuts, peut-être restez-vous assis à la maison et regardez-les à la télévision – même si vous avez déjà coulé coût d’un abonnement.

En cela, sans le vouloir, ils n’ont pas été aidés par le slogan inventé par l’ancien président Giampiero Boniperti qui, paraphrasant le légendaire entraîneur de la NFL Vince Lombardi, a déclaré: “Gagner n’est pas important, c’est la seule chose qui compte.” À tel point, en fait, qu’ils l’ont cousu sur leurs maillots une saison.

Le problème est que ce type de messagerie fonctionne très bien lorsque vous réussissez – comme la Juve l’a été lorsqu’elle a remporté neuf titres consécutifs de Serie A de 2011 à 2020 – mais moins lorsque vous avez du mal. Certains supporters élevés sur le mantra qui ont connu des années de succès sont moins susceptibles de dire : “Hé ! Nous puons maintenant, mais c’est à ce moment-là qu’ils ont le plus besoin de moi, alors je vais au match pour chanter de tout mon cœur.” Quand gagner – plutôt que reconstruire, affronter la tempête ou donner une chance aux jeunes – est la seule chose qui compte… eh bien, si vous ne gagnez pas, pourquoi s’embêter ?

Le plus gros problème de la Juve est évidemment la performance sur le terrain. À un moment donné, cela s’améliorera (et les foules à guichets fermés reviendront) ou non, et Allegri sera limogé et ils recommenceront avec quelqu’un de nouveau. Dans une certaine mesure, la fréquentation – et en particulier l’engagement de type positif, le type qui va au-delà de la publication de hashtags #AllegriOut – et la performance seront toujours liés. C’est le Saint Graal de n’importe quelle équipe, dans n’importe quel sport : réduire cette corrélation (le prix des billets et les installations aident évidemment), s’assurer que les gens viennent voir leur équipe jouer et pas seulement pour voir leur équipe gagner.

Pendant un moment, il a semblé que la Juve avait déchiffré cette formule. Maintenant, ce n’est pas si clair.

Hey, au moins septembre est presque terminé. Octobre apportera-t-il des temps meilleurs ou plus de la même chose ?