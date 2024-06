La Juventus envisage un duo brésilien à Aston Villa et à Barcelone – rapport – Football Italia

La Juventus continue de rechercher un éventuel accord avec Aston Villa pour l’ancien milieu de terrain de Manchester City Douglas Luiz, et les Bianconeri pourraient également être intéressés par le jeune barcelonais Vitor Roque, selon les informations de dimanche.

La Juventus reste en contact pour Douglas Luiz

La Juve a commencé à explorer un éventuel accord d’échange impliquant l’actuel milieu de terrain Weston McKennie début juin, et bien qu’elle devra repousser l’intérêt d’un certain nombre de clubs de Premier League et convaincre Aston Villa, La Gazzetta du Sport confirment que les Bianconeri sont toujours intéressés à conclure un accord.

Si la Juventus ne parvient pas à impliquer McKennie dans un accord d’échange, il est entendu que Douglas Luiz leur coûtera plus de 40 millions d’euros.

Le directeur sportif Cristiano Giuntoli et son homologue de Villa Monchi se sont rencontrés à Turin la semaine dernière, selon La Gazzetta dello Sport, et auraient convenu de rester en contact et de continuer à discuter d’un accord potentiel.

Accord de prêt possible avec Barcelone

Autre part, La Gazzetta suggèrent que la Juventus pourrait être intéressée par un accord de prêt pour l’adolescent barcelonais Vitor Roque, s’il doit être mis à disposition par les géants catalans.

En fonction de leurs activités de transfert estivales, la Vieille Dame pourrait être légèrement à court d’options offensives, le club étant apparemment prêt à écouter les offres de Moise Kean, Arkadiusz Milik et Federico Chiesa.

Si tel devait être le cas, et si Barcelone l’acceptait, la Juventus pourrait être intéressée par un prêt du Brésilien de 19 ans pour la campagne 2024-25.