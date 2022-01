La Juventus envisage des mouvements de milieu de terrain pour Jorginho et Frenkie de Jong

La fenêtre de transfert de janvier 2022 est ouverte (découvrez quand elle se ferme ici), et il y a beaucoup de potins qui tourbillonnent sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, affaires conclues!

TOP STORY: La Juventus regarde Jorginho, De Jong bouge

Avec l’attaquant de la Fiorentina Dusan Vlahovic sur le point de rejoindre la Juventus pour 75 millions d’euros, le club se tournerait désormais vers le renforcement du milieu de terrain. Et, selon Gazzetta dello Sport, la Bianconeri sont intéressés à signer soit Chelsea Jorginho ou celui de Barcelone Frenkie de Jong en fin de saison.

2 Connexe

Jorginho, 30 ans, a impressionné Chelsea et l’Italie au cours de la dernière année, remportant la Ligue des champions, l’Euro 2020 et terminant troisième du classement du Ballon d’Or 2021. Le milieu de terrain est en fin de contrat à Stamford Bridge en 2023, les représentants du joueur auraient déjà eu des discussions avec la hiérarchie de la Juve.

De Jong, 24 ans, est une autre option pour que l’équipe de Serie A se renforce au milieu du parc. L’international néerlandais a lutté pour Barcelone depuis son transfert de 75 millions d’euros de l’Ajax en 2019 et, par conséquent, le Blaugrana sont prêts à le déplacer au milieu de leurs problèmes financiers bien documentés.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

BLOG EN DIRECT

09h43 GMT : Le coordinateur de Transfermarkt, Christian Schwarz, a révélé que Cristiano Ronaldo les a bloqués sur Instagram parce que la star de Manchester United n’était pas satisfaite de la valorisation que le site lui avait donnée.

L’international portugais a reçu une valorisation de 75 millions d’euros en mars 2020 lorsque Transfermarkt a créé un onze de départ de joueurs représentés par l’agent Jorge Mendes.

« Il a d’abord envoyé un message à nos gars des réseaux sociaux. Ils lui ont répondu, expliqué pourquoi et lui ont dit : ‘Les gens de ta tranche d’âge, tu es de loin le numéro un' », a déclaré Schwarz. L’athlétisme. « C’était une différence de 30 à 50 millions d’euros [between Ronaldo and the next player on the list], puis il a envoyé des smileys, puis il nous a bloqués. »

09h26 GMT : Le Real Madrid suit Monaco Aurélien Tchouameni et celui d’Ajax Ryan Gravenberch, ont déclaré des sources à Alex Kirkland et Rodrigo Faez d’ESPN, l’international français étant le principal candidat pour rafraîchir le milieu de terrain vétéran de l’équipe.

Tchouameni, 22 ans, est devenu l’un des espoirs de milieu de terrain les plus recherchés d’Europe depuis qu’il est devenu titulaire en équipe première à Monaco la saison dernière. Il a fait 21 apparitions en Ligue 1 cette saison et compte sept sélections pour la France depuis ses débuts internationaux en septembre dernier.

Le très apprécié Gravenberch, 19 ans, est également déjà un international à part entière avec les Pays-Bas, se présentant régulièrement lors des qualifications pour la Coupe du monde et apparaissant aux Championnats d’Europe l’an dernier. Il devrait être en fin de contrat à l’Ajax en 2023 et n’a pas encore accepté de prolongation.

Des sources ont déclaré à ESPN que si le Real Madrid surveille un certain nombre de jeunes espoirs, la poursuite de Tchouameni est « plus sérieuse ». Il est considéré comme une alternative appropriée et un remplacement éventuel pour, Casemiro au milieu de terrain défensif.

09h17 GMT : Défenseur d’Aston Villa Matty Cash est en pourparlers avec l’Atletico Madrid au sujet d’un déménagement cet été, selon Le soleil.

Cash, 24 ans, est considéré comme un remplaçant de l’arrière droit Kieran Trippier, suite à son déménagement de 12 millions de livres sterling à Newcastle, et est évalué à environ 30 millions de livres sterling.

Villa a déjà signé Chambre Calums, qui joue à la fois arrière droit et arrière central, d’Arsenal ce mois-ci.

09h00 GMT : Regardez qui est arrivé à la Juventus avant son transfert de 75 millions d’euros.

08h34 GMT : Arsenal fait face à une course contre la montre pour signer un attaquant avant la date limite de transfert de lundi après avoir été frustré à plusieurs reprises dans ses tentatives de renforcer sa ligne avant, ont déclaré des sources à James Olley d’ESPN.

Arsenal était fortement lié à un déménagement pour Dusan Vlahovic mais l’attaquant de la Fiorentina est sur le point de finaliser un accord de 75 millions d’euros pour rejoindre la Juventus.

Des sources ont déclaré à ESPN que des hauts responsables d’Arsenal pensent que leur intérêt a été utilisé comme écran de fumée par le camp de Vlahovic pour négocier un transfert qui a provoqué une réaction de colère parmi les fans de la Fiorentina au moment où il est devenu public compte tenu de leur rivalité de longue date avec la Juventus.

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, veut idéalement se renforcer en attaque ce mois-ci avec Pierre-Emerick Aubameyang ostracisé après avoir été démis de ses fonctions de capitaine à la suite d’une série de problèmes disciplinaires, tandis que Alexandre Lacazette et Eddie Nketiah sont tous deux susceptibles de quitter le club à l’expiration de leur contrat à la fin de la saison.

08h00 GMT : L’Inter Milan a finalisé la signature de l’international allemand Robin Gosens d’Atalanta sur un accord jusqu’en 2026, ont annoncé jeudi les champions d’Italie.

Gosens a signé un contrat de quatre ans et demi à Milan et part en prêt avec l’obligation de le signer définitivement. Le joueur de 27 ans devient la première signature des dirigeants de la Serie A du mercato de janvier et sera en compétition avec Ivan Perisic pour le poste d’arrière gauche aux côtés de Simone Inzaghi.

La déclaration de l’Inter ne mentionne pas de frais, mais Sky Italia a indiqué que la clause de rachat est fixée à 25 millions d’euros plus 3 millions d’euros de bonus.

Gosens a joué un rôle clé à l’Atalanta en obtenant trois troisièmes places consécutives en Serie A et a commencé chaque match pour l’Allemagne à l’Euro 2020 l’année dernière. Cependant, cette saison, l’arrière gauche est absent depuis septembre en raison d’une blessure aux ischio-jambiers et ne devrait pas revenir avant au moins un mois.

jouer 0:35 Gab et Juls discutent de l’intérêt signalé de Tottenham pour l’ailier de Porto Luis Diaz.

PAPER GOSSIP (par Luke Thrower)

– Tottenham Hotspur a eu des entretiens avec l’équipe de Serie A Hellas Verona au sujet du milieu de terrain Antonin Barac, rapporte le journaliste Nicolas Schira. Le joueur de 27 ans n’a rejoint Vérone depuis l’Udinese que l’été dernier, bien que le président du club soit prêt à le transférer pour 20 millions d’euros dans ce qui pourrait être le premier entrant des Spurs en janvier.

– L’AS Roma est intéressée par un transfert potentiel pour l’attaquant du Paris Saint-Germain Mauro Icardi, rapports Calciomercato. Jose Mourinho a déjà ajouté à son équipe cette fenêtre, en signant Ainsley Maitland-Niles et Sergio Oliveira. Icardi, 28 ans, a eu du mal à se frayer un chemin dans l’équipe du PSG et pourrait être libre de quitter le club ce mois-ci, ajoute le rapport.

– Liverpool a refusé les approches de Leeds United et Monaco pour l’attaquant Takumi Minamino, tandis qu’Atalanta a manifesté son intérêt pour l’attaquant Divock Original, dit le Courrier quotidien. Minamino, 27 ans, est un joueur de l’équipe des Reds depuis son arrivée du FC Salzburg, le rapport affirmant qu’une offre substantielle devrait leur être faite pour laisser partir l’international japonais. Son coéquipier de Liverpool, Origi, a également manifesté l’intérêt de l’équipe de Serie A Atalanta, le contrat du joueur de 26 ans expirant cet été.

– Arrière latéral d’Aston Villa Ashley Jeune a refusé un déménagement potentiel à Newcastle United, rapporte Le miroir. Le joueur de 36 ans est en rupture de contrat avec les Villains cet été, alertant à la fois les Magpies et les autres combattants de la relégation Watford. Malgré une offre signalée de Newcastle, l’ancien international anglais a refusé la possibilité d’y être transféré.

– Crystal Palace cherche à faire le prêt pour l’attaquant Jean-Philippe Mateta permanent, dit Le soleil. Le joueur de 24 ans en est à un an d’un prêt de 18 mois aux Eagles du club de Bundesliga de Mayence, qui aurait fixé une valorisation de 14 millions de livres sterling pour l’attaquant.