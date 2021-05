La Juventus en danger alors que le doute entoure Andrea Pirlo et Cristiano Ronaldo Futures

Avec la fin de leur règne de neuf ans en Serie A et le président du club Andrea Agnelli critiqué pour son rôle dans la Super League européenne avortée, la Juventus risque maintenant de rater la Ligue des champions de la saison prochaine. La Juventus a été éliminée du top quatre italien le week-end dernier à la suite d’une défaite 3-0 à domicile contre l’AC Milan, laissant la position de l’entraîneur Andrea Pirlo de plus en plus menacée lors des trois derniers matchs. Le chef de la Fédération italienne de football a même averti lundi que la Juventus serait expulsée de la Serie A la saison prochaine si elle ne se retirait pas officiellement de la Super League, n’ayant pas encore réussi à se distancer du projet.

Pirlo a été largement épargné par la colère des critiques après la sortie du club des 16 derniers matchs à Porto en Ligue des champions, sa stature de joueur et son inexpérience dans la pirogue servant de bouclier.

Mais avec la régularité croissante des mauvaises performances, le joueur de 41 ans se retrouve désormais la cible principale de frustrations croissantes.

« S’il a peut-être toutes les excuses d’un débutant, Pirlo ne s’est pas amélioré au cours de la saison », a écrit lundi la Gazzetta dello Sport, fustigeant une Juventus « méconnaissable », « manquant d’identité, de style, d’intensité et d’organisation ».

« On peut être insensible quand les résultats sont là, mais quand l’équipe est en difficulté, voir l’entraîneur impuissant et impuissant, incapable de crier, ça sort du lot », a-t-il ajouté.

Pirlo a assumé la responsabilité de la défaite de Milan mais a insisté sur le fait qu’il n’allait pas se retirer.

Les médias locaux rapportent que les officiels du club ont décidé de terminer la saison avec Pirlo mais pourraient alors réduire leurs pertes sur un pari raté.

Massimiliano Allegri, qui a mené la Juventus à cinq titres consécutifs entre 2015 et 2019, a été cité comme un remplaçant possible, aux côtés de Zinedine Zidane, s’il quittait le Real Madrid.

LA LIGUE DES CHAMPIONS SORT AU-DELÀ DE LEUR CONTRÔLE

Cependant, Pirlo pourrait encore terminer la campagne avec un deuxième trophée, alors que la Juventus affrontera l’Atalanta en finale de la Coupe d’Italie le 19 mai. La Juventus a battu Naples lors de la Super Coupe de janvier.

Tout n’est pas perdu pour la Juventus mais gagne dans ses derniers matchs contre Sassuolo en forme mercredi, les champions de l’Inter Milan et de Bologne pourraient ne pas suffire à reprendre une place dans le top quatre.

La Juventus a raté la Ligue des champions pour la dernière fois en 2011, tandis que Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de tous les temps de la compétition avec 134 buts, a figuré dans chaque édition depuis 2003.

Ne pas se qualifier verrait la Juventus perdre environ 80 millions d’euros, mettant en péril sa capacité à conserver Ronaldo et à s’offrir son salaire annuel avant impôts de 54 millions d’euros.

Cela signifierait probablement la fin du sortilège de Ronaldo à Turin, qui, malgré ses 36 ans en février, est le meilleur buteur de la Serie A cette saison avec 27 buts. Cela pourrait cependant donner à d’autres la possibilité de sortir de l’ombre de la star portugaise.

Il y a aussi des distractions hors du terrain, avec le directeur sportif Fabio Paratici qui approche de la fin de son contrat et Agnelli l’une des figures clés du projet condamné de Super League.

Agnelli, autrefois un ami proche du président de l’UEFA Aleksander Ceferin, a été remplacé à la tête de l’Association européenne (ECA) le mois dernier et a été qualifié de «serpent» pour avoir rejoint la ligue séparatiste.

Il doit également répondre de ses décisions sportives, à savoir la nomination de Pirlo, et de la détérioration des finances du club, avec des comptes dans le rouge depuis 2018 et le lourd investissement dans Ronaldo.

Les prochains mouvements du club pourraient dépendre de la question de savoir si la Juventus sécurisera le football de la Ligue des champions, bien que le dernier mot reviendra au cousin d’Agnelli, John Elkann, PDG d’Exor, la société holding de la famille Agnelli.

