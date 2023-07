La Juventus économisera 35 millions de dollars si elle décharge Pogba en Arabie saoudite

La Juventus pourrait être sur le point d’économiser une somme d’argent importante si elle déchargeait Paul Pogba cet été.

L’international français a rejoint le club de Serie A l’été dernier en provenance de Manchester United en tant qu’agent libre. Cependant, diverses blessures ont forcé le milieu de terrain à rester sur la touche pendant la majeure partie de la saison 2022/23.

Pogba n’a fait que 10 apparitions au total pendant la campagne à cause de ces revers.

Selon Gazzetta dello Sport, Pogba récolte actuellement environ 8,7 millions de dollars par an pour jouer pour les Bianconeri. Compte tenu de sa campagne de blessures, cela équivaut essentiellement à environ 876 000 $ par match et 54 000 $ par minute jouée sur le terrain la saison dernière.

Au total, taxes comprises, la Juve débourse environ 11,4 millions de dollars par an pour payer Pogba. En supposant qu’il termine son contrat de quatre ans avec le club, la Vieille Dame devra payer près de 35 millions de dollars pour avoir Pogba dans son équipe jusqu’à l’été 2026. Les bonus pourraient même forcer ces frais à augmenter encore plus.

Pogba, un musulman fervent, est retourné à Turin après un pèlerinage du Hajj

Pogba pourrait gagner encore plus d’argent au Moyen-Orient

Le vainqueur de la Coupe du monde est actuellement courtisé par la Saudi Pro League. L’une des équipes détenues par le Fonds d’investissement public saoudien, Al-Ittihad. vouloir le signer. C’est le même club qui a récemment recruté ses coéquipiers français Karim Benzema et N’Golo Kante.

Le club saoudien aurait également proposé à Pogba une augmentation de salaire. En fait, Courrier Sport affirme qu’Al-Ittihad a tenté d’éloigner le joueur d’Italie avec un contrat de trois ans d’une valeur allant jusqu’à 110 millions de dollars.

Cela représenterait en moyenne plus de 36 millions de dollars par saison pour jouer pour l’équipe saoudienne.

Le Français n’est pas la seule star à potentiellement quitter la Juve

Pogba n’est peut-être pas non plus la seule star de haut niveau à quitter la Juve cet été. Le club connaît des difficultés financières et ne participera pas à la compétition européenne la saison prochaine en raison d’une précédente déduction de points.

Bien que Pogba gagne beaucoup d’argent à la Juve, il n’est que le cinquième meilleur revenu du club selon Capology.

Avec le Français, la Vieille Dame pourrait également vendre l’attaquant vedette Dusan Vlahovic et Federico Chiesa. Les deux joueurs collecteraient des fonds importants grâce aux frais de transfert, ainsi qu’en se déchargeant de leurs lourds contrats. En fait, vendre le duo permettrait à la Juventus d’économiser plus de 58 millions de dollars en salaire.

Crédit photo : IMAGO / Nicolo Campo