Il n’est pas surprenant que le plus grand match de la saison de la Juventus ait peut-être lieu le jour des quarts de finale de la Ligue des champions. Ce est, cependant, une surprise que ce soit un match de championnat. Avec toutes les équipes de Serie A déjà éliminées du plus grand tournoi d’Europe, c’est la date ouverte parfaite pour un jeu de maquillage.

Napoli à la Juventus, un match de la troisième journée, a été initialement attribué à la Juve comme victoire par défaut 3-0 lorsque Naples n’a pas pu faire le voyage en raison de cas de coronavirus. Mais Napoli a remporté un appel et il a été reporté. C’est la troisième fois en trois mois que les deux équipes se rencontreront – la Juve a gagné 2-0 le 20 janvier dans la Supercoppa Italia, et Naples a gagné 1-0 à Naples le 13 février en Serie A – et le les conséquences s’additionnent.

Le match nul 2-2 de la Juve contre son rival Torino samedi a fait tomber les neuf champions en titre de la ligue dans une quatrième place avec un Napoli en plein essor qui a remporté six de ses huit derniers.

Tableau de Serie A au 6 avril:

1. Inter 68 points (+40 buts de différence)

2. Milan AC 60 (+20)

3. Atalanta 58 (+32)

4. Juventus 56 (+31)

5. Naples 56 (+30)

6. Lazio 52 (+7)

7. Roma 51 (+9)

Milan, la Juve et la Roma ont tous chuté de manière inattendue des points aux adversaires les moins bien classés samedi, tandis que l’Inter (neuf victoires consécutives en championnat), l’Atalanta (sept victoires en huit matches), Naples (six victoires en huit) et la Lazio (trois victoires consécutives, 10 en 13) toutes les séries continues de forme stellaire.

Sept équipes se sont démarquées du peloton en Italie toute la saison (Hellas Verona, huitième place, a 10 points de retard sur la Roma), mais seulement six se voient garantir une place en Europe l’année prochaine, et seules quatre sont garanties en Ligue des champions. Un spot automatique a été considéré comme un droit d’aînesse pour la Juve à l’ère moderne, mais ils sont plus stressés qu’ils ne l’ont été depuis un bon moment.

Avec l’Inter sûr, les prévisions de football du club de FiveThirtyEight donnent à quatre équipes plus de 50% de chances de remporter les trois places restantes en Ligue des champions – Atalanta à 80%, Milan 73%, Juventus 71% et Naples 53%. Les chances de la Lazio ont presque doublé, passant de 10% à 18% au cours du mois dernier.

Au moins deux de ces équipes passeront à côté, et un perdant définitif mercredi pourrait voir leurs chances de changer un bon montant.

Juve: qualité, esthétique et blips

Nous avons beaucoup parlé de la Juve cette année, et pour des raisons évidentes. le Bianconeri, qui n’a pas remporté le titre pour la dernière fois en 2011, sont en train de tenter une modernisation en retard et un mouvement de jeunesse miniature. Ils ont tenté de maintenir une victoire constante tout en construisant pour l’avenir, et ils n’ont réussi que ce dernier.

Alors que Cristiano Ronaldo, 36 ans, Leonardo Bonucci, 33 ans, et Juan Cuadrado, 32 ans, sont toujours fortement impliqués, sur les 12 joueurs à avoir enregistré au moins 1200 minutes de jeu en championnat à ce jour, cinq ont 23 ans ou plus jeune – les milieux de terrain Federico Chiesa, Rodrigo Betancur, Dejan Kulusevski et Weston McKennie, ainsi que le défenseur Matthijs De Ligt.

Ronaldo et la Juventus ont commis trop d’erreurs imprudentes pour défendre de manière réaliste leur domination en Serie A. Maintenant, ils sont à l’extérieur en train de regarder quand il s’agit de se qualifier pour la Ligue des champions de la saison prochaine. Massimiliano Ferraro / NurPhoto via Getty Images

La vision tactique ultra-moderne du manager Andrea Pirlo pour le club s’est parfois traduite à merveille et a parfois rendu la Juve assez esthétique, mais la liste n’est pas là où elle doit être pour que l’approche fonctionne pleinement. Ronaldo marque autant qu’il a été amené à marquer, mais sa présence impose le fardeau de faire pression sur tout le monde car (a) le pressage n’a jamais été un élément majeur de son jeu et (b) encore une fois, il a 36 ans.

Pendant ce temps, le milieu de terrain porte un énorme fardeau dans le jeu de construction, et c’est là que réside la plupart des jeunes.

Le tirage au sort de samedi avec Torino menacé de relégation a raconté chaque histoire de la saison en 90 minutes. Avec McKennie et ses remplaçants Arthur Melo et Paulo Dybala suspendus en raison de leur participation à une fête chez McKennie, la Juve a contrôlé de longues périodes du match, produisant 70% de possession et 22 tentatives de tir valant 3,5 buts attendus (xG) contre les 10 et 1,2 de Torino, respectivement. Le but de Chiesa à la 13e minute a donné à la Juve une avance rapide, mais ils se sont endormis et ont brièvement concédé le contrôle du match; Torino a produit quatre de ses 10 tirs et 0,8 de son 1,2 xG dans les 14 minutes qui ont suivi la frappe de Chiesa jusqu’à ce que Tonny Sanabria égalise officiellement le match avec un put-back.

La Juve a rétabli le contrôle à partir de là, mais grâce à un autre blip – Sanabria marquant à nouveau d’un chiffre d’affaires imprudent de Kulusevski 15 secondes après le début de la seconde mi-temps – un but tardif de Ronaldo n’a sauvé qu’un match nul, pas une victoire pure et simple.

La Juve contrôlait 75 minutes sur 90, mais les 15 autres minutes étaient trop calamiteuses pour gagner les trois points. Pirlo a pleuré « des lacunes dans la concentration » et a noté que « nous nous compliquons la vie » dans une interview d’après-match, et il semble que les vautours tournent actuellement autour de Turin. Avec une défaite contre Naples mercredi, la Juve tomberait officiellement dans le top quatre et malgré la nécessité de penser à long terme lors de l’embauche d’un manager pour la première fois, cela ne choquerait personne si la Juve paniquait et effectuait un changement de direction.

Naples: forme de Ligue des champions vs blessure La saison de Naples à ce jour peut être divisée en trois sections. Partie 1 (20 septembre au 13 décembre): Pendant les trois premiers mois de la saison, ils ressemblaient à des prétendants au titre. Ils ont récolté 24 points lors de leurs 10 premiers matches de championnat, perdant contre Sassuolo et Milan, mais dominant l’Atalanta (4-1) et la Roma (4-0) et marquant au moins deux buts à sept reprises. Après une victoire 2-1 sur la Sampdoria le 13 décembre, ils étaient à trois points de Milan à la deuxième place. Ils avaient également déjoué la Real Sociedad et l’AZ pour remporter leur groupe de la Ligue Europa, mais les blessures étaient sur le point de faire des ravages. Partie 2 (16 décembre au 21 février): Avec une nouvelle acquisition coûteuse Victor Osimhen déjà blessé à l’épaule, la blessure à la cheville de l’attaquant Dries Mertens à la mi-décembre a été un coup dur. Il raterait la majorité des deux prochains mois. Osimhen serait également testé positif au coronavirus début janvier, mettant son rétablissement encore plus en suspens. Les blessures ne se sont pas limitées à la ligne de front – le milieu de terrain défensif Diego Demme et le gardien de but David Ospina manqueraient tous les deux le temps en février, et les arrières latéraux Elseid Hysaj et Faouzi Ghoulam affronteraient tous les deux le COVID-19, suivis d’autres blessures (une blessure au mollet pour Hysaj et une rupture du LCA bien pire pour Ghoulam).

Les effets étaient prévisibles. Napoli a continué à marquer grâce principalement au travail des ailiers Lorenzo Insigne et Chucky Lozano, mais les pannes à l’arrière se sont ajoutées; ils ont accordé 17 buts en 12 matches de championnat et n’ont obtenu que 16 points pour tomber à la septième place de la Serie A. Ils ont également perdu la Supercoppa contre la Juventus, sont tombés contre Atalanta en demi-finale de la Coppa Italia et ont été éliminés de la Ligue Europa, 3-2 après agrégat, par Grenade.

Partie 3 (du 28 février à aujourd’hui): Ce sort est toujours en cours, mais les premiers signes sont encourageants. Depuis fin février, le manager Gennaro Gattuso a fait preuve d’un peu plus de prudence. Après avoir accumulé de gros nombres de possession pendant une grande partie de la saison, Napoli n’a en moyenne que 51% de possession au cours de ses six derniers matches de championnat; ils ont également accordé seulement sept buts dans cette période, marquant 15 et gagnant 16 des 18 points possibles.

Mertens et Insigne ont chacun marqué quatre fois (Insigne a également créé les 20 meilleures chances de l’équipe), et Osimhen a également marqué deux fois en 181 minutes après son retour d’une blessure à la tête.

Ghoulam est absent à long terme et Demme (tibia) et Ospina (doigt) ont reçu des coups récents, mais Naples ressemble à nouveau à une équipe de premier plan. Et tandis que l’Inter commence à s’enfuir avec le titre de champion, Naples est de retour à quatre points de la deuxième place.

Vous pourriez faire valoir que malgré la présence de Ronaldo et de Romelu Lukaku de l’Inter, Insigne a été l’attaquant le plus précieux de la Serie A. Généralement un facilitateur, on lui a demandé d’assumer un fardeau de score plus lourd que la normale en l’absence de Mertens, et il est le seul joueur de la ligue – et l’un des cinq seuls des « Big 5 » d’Europe – à combiner au moins 14 buts avec au moins 40 chances créées. Les quatre autres: Lionel Messi de Barcelone, Mohamed Salah de Liverpool, Bruno Fernandes de Manchester United et Memphis Depay de Lyon. Excellente compagnie.

Insigne, à gauche, et Osimhen, à droite, aident Napoli à revenir dans le top quatre de la Serie A, et ils ont l’avantage en ce qui concerne Ciro de Luca / Soccrates Images / Getty Images

Insigne est également l’avatar de l’attaque globale de Napoli, qui combine volume et compétence de finition. Napoli est premier de la ligue avec 0,19 tirs par possession, et bien que la valeur de ces tirs soit incohérente (ils sont 15e en xG par coup), les tirs trouvent la bouche de but. Leur 0,33 xGOT / SOT (xG pour les tirs cadrés divisé par le total des tirs cadrés) se classe septième, et au-delà des statistiques avancées, seuls l’Inter et l’Atalanta marquent plus de buts.

Ils sont l’une des équipes de passes les plus efficaces de la ligue, et aucune équipe en Italie ne fait plus avancer le ballon avec ses pieds – ils tentent le plus de portées en Serie A, et quatre joueurs (les défenseurs Giovanni Di Lorenzo et Kalidou Koulibaly, pivot man Fabian Ruiz et, bien sûr, Insigne) ont tenté plus de 900 courses au cours de la saison. La défense a été incohérente car l’alignement a été remanié, mais Gattuso a trouvé un moyen de contourner cela ces derniers temps. (Au moins, il avait avant la victoire 4-3 de samedi contre Crotone.)

Un troisième jeu pour les séparer

Bien que les deux matches se déroulent dans la période relativement sombre de Naples, les équipes ont divisé leurs deux matches plus tôt cette année civile.

Juventus 2, Naples 0 (20 janvier): Dans ce match, Naples avait tout simplement peu à offrir. La Juve n’a pas brisé une égalité sans but jusqu’à la 64e minute, mais elle a contrôlé le ballon (58% à égalité) et n’a offert à Naples aucune chance de qualité. Napoli n’a commencé qu’une seule possession dans le troisième attaquant contre les 14 de la Juve, et la Juve a en moyenne 8,4 passes autorisées par action défensive (PPDA) contre 20,6 de Naples. Andrea Petagna a commencé pour Mertens à l’avant, mais n’a produit aucune tentative de tir en 72 minutes, et Naples n’a produit presque aucune chance de qualité, ni aucune chance de quelque nature que ce soit, jusqu’à ce qu’elle soit déjà perdante.

Napoli 1, Juventus 0 (13 février): Napoli a de nouveau cédé le contrôle du ballon, accordant 63% de possession de balle pendant les 30 minutes où le match était à égalité et 62% pour le match. Encore une fois, la pression a favorisé la Juve – ils ont commencé 13 possessions dans le troisième attaquant contre les huit de Naples et une moyenne de 9,1 PPDA contre 17,7 pour Naples – mais alors que la Juve a battu Napoli par une marge de 3 contre 1 (24 contre 8), la qualité des coups manquait. . Giorgio Chiellini a concédé un penalty à la 31e minute, Insigne l’a converti et Napoli s’est enfermé et a survécu, ne produisant presque aucune chance de marquer après cela.

Gattuso s’est avéré adaptable cette saison, dominant le ballon un moment et faisant du bunker le lendemain, en fonction de l’adversaire et de l’état du jeu. Il a choisi de tout sauf de remettre le ballon à la Juve et de jouer dessus, et bien que Naples soit en bien meilleure forme maintenant qu’au cours de ces deux matches, ce serait une surprise si la formule changeait autant.

Cependant, Gattuso n’est pas le manager auquel nous allons prêter attention. La vision de Pirlo du football de possession parfaite semble merveilleuse, et les chances sont bonnes que, avec suffisamment de temps et de continuité, il puisse en établir une version assez précise à Turin. Mais la Juventus ne peut en aucun cas manquer la Ligue des champions. Une victoire mercredi n’apaiserait pas ces craintes, mais une défaite les ferait se sentir terriblement réelles.