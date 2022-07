La Juventus devrait propulser l’Inter au rang de MVP de la Serie A après la vente de De Ligt

La Juventus est de plus en plus confiante d’attirer le défenseur turinois Gleison Bremer à Turin plutôt que de le voir passer à l’Inter cet été, selon des informations en provenance d’Italie.

Bremer est certain de déménager cet été, et un déménagement à l’Inter Milan pour remplacer Milan Skriniar, lié au PSG, semblait l’option la plus probable pendant une grande partie de la fenêtre de transfert.

Cependant, la vente de Matthijs de Ligt par la Juventus a changé les choses, la Vieille Dame étant désormais à la recherche d’un nouveau défenseur central pour combler les vides laissés par Giorgio Chiellini et le Néerlandais.

Et ils ont jeté leur dévolu sur Bremer, qui a été élu MVP de la dernière saison de Serie A, avec un optimisme croissant de leur camp quant à leur capacité à battre l’Inter jusqu’à sa signature.

Cresce l’ottimismo in casa #Juve per il sorpasso nei confronti dell’#Inter par arrivage un #Bremer // Il y a un optimisme croissant à la Juventus qu’ils dépasseront l’Inter pour Bremer 🔥🇧🇷 @GoalItalia @objectif — Roméo Agresti (@romeoagresti) 18 juillet 2022

Gabriel hors des cartes

Pendant ce temps, le défenseur d’Arsenal Gabriel était un autre joueur que la Juve envisageait de déménager cet été, mais ils ont été fermés par le défenseur à cet égard.

Cependant, le journaliste italien fiable Gianluca Di Marzio a révélé que le défenseur central brésilien avait dit non à un déménagement à Turin cet été, le joueur de 24 ans étant actuellement heureux à Londres.

D’autres options pour la Juve incluent le défenseur de Villareal Pau Torres, qui est également sujet à l’intérêt de la Premier League.

Lire la suite:

Révélé: Comment le budget de transfert de Manchester United se compare-t-il à d’autres grands clubs

Cristiano Ronaldo “insiste” sur le départ de Manchester United au milieu de l’intérêt de l’Atletico