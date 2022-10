La Juventus “désolé et en colère” après le choc de la sortie de l’UCL

Massimiliano Allegri subit une pression croissante après le mauvais début de saison de la Juventus. João Rico/DeFodi Images via Getty Images

L’entraîneur de la Juventus, Massimiliano Allegri, a déclaré que son équipe était “désolée et en colère” après sa défaite 4-3 en Ligue des champions à Benfica mardi, alors qu’elle avait raté les huitièmes de finale pour la première fois depuis 2013/14.

La défaite signifie que la Juve en difficulté ne peut terminer que troisième du groupe H, ce qui lui permettrait de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa.

“Plus qu’une mauvaise approche, je pense que nous avons été trop mous en défense en première mi-temps”, a déclaré Allegri aux journalistes. “Nous sommes déçus et en colère parce que nous sommes exclus de la Ligue des champions.

“Maintenant, nous devons nous concentrer sur [Italian] championnat et aussi rester concentré contre Paris (Saint-Germain mercredi prochain) car il faut au moins réserver une place en Ligue Europa.

“Nous avons fait trop d’erreurs ce soir mais il n’est pas utile d’en parler maintenant. Je ne considère pas cela comme un échec. Dans le football, il y a aussi des défaites.

“Nous sommes désolés et en colère. L’équipe a bien fini donc ce n’est pas une question physique. Nous devons continuer à travailler.”

Jusqu’à présent, la saison a été mauvaise pour la Juve en Serie A alors qu’elle languit à la huitième place, à 10 points de la première place, mais Allegri espère que les joueurs intégreront l’esprit de combat dont ils ont fait preuve à Lisbonne dans la compétition nationale.

“Maintenant, pensons à la Serie A, commençons par les 20 dernières minutes [of this game] et essayer de gagner à Lecce [on Saturday]. Il faut faire l’effort et continuer à travailler pour rester dans le championnat [race]”, a déclaré Allegri.

“En championnat, nous avons quatre matchs avant le [World Cup] Pause. Nous devons récupérer notre énergie et avec les joueurs dont je dispose, nous devons bien faire.”

L’entraîneur a fait venir un trio d’adolescents en seconde période mardi et tous ont attiré l’attention, ce qui, selon lui, est de bon augure pour l’avenir.

“Je suis content des gars, ils ont de la qualité. Fabio Miretti a joué beaucoup de matchs, Matias Soule et Samuel Iling sont bien entrés.

“Nous aurions pu mieux utiliser certaines opportunités à la fin. Mais ils ont donné cette énergie mentale dont l’équipe avait besoin.”