La Juventus de retour pour FIFA 23 après des années de remplacement dans le jeu par le “Piemonte Calcio” générique

Après des années dans le désert, les fans de la Juventus n’auront plus à se contenter de jouer en tant que version générique de leur équipe lorsque FIFA 23 sortira plus tard cette année.

Les géants de la Serie A reviendront pour le prochain épisode de la franchise de jeux d’EA Sports avec leur badge, leur kit, leur stade et tous leurs joueurs présents et corrects.

La Juve avait passé trois ans dans le désert de la FIFA en raison d’un contrat de licence exclusif qu’elle avait conclu avec Konami, créateur de la franchise rivale de jeux eFootball.

À leur place, le jeu FIFA mettait en vedette un club étonnamment similaire (mais surtout, juste assez différent) du nom de “Piemonte Calcio”. Ce “club” tire son nom de la région italienne du nord-ouest du pays dans laquelle se trouve la ville natale de la Juve, Turin.

Le contrat de Konami a également empêché la Juventus d’apparaître dans d’autres jeux. Par exemple, dans la franchise Football Manager, ils sont connus sous le nom de “Zebre” d’après leurs rayures noires et blanches emblématiques.

Cependant, lorsque FIFA 23 sortira le 30 septembre de cette année, les joueurs pourront voir des joueurs comme des stars de la Juve telles que Dusan Vlahovic, Federico Chiesa et Weston McKennie, ainsi que les recrues estivales Paul Pogba et Angel Di Maria.





L’année prochaine verra un changement encore plus important dans le jeu, car EA Sports cessera de le faire sous son nom actuel, marquant une scission dans l’un des partenariats les plus réussis et les plus lucratifs du football après que les parties n’ont pas réussi à conclure un nouvel accord de licence. Au lieu de cela, EA Sports FC sera introduit à partir de 2023.

Les droits de licence pour le jeu rapportent à la FIFA environ 150 millions de dollars par an – le plus gros revenu commercial de son chiffre d’affaires total prévu de 7 milliards de dollars de 2019 à 2022.

EA produit un jeu FIFA depuis près de 30 ans et son association affectueuse avec des dizaines de millions de joueurs dans le monde a contribué à l’image de l’instance dirigeante du football mondial lorsqu’elle a été ternie au milieu d’une vague d’arrestations d’officiels de football en 2015.

Bien que l’EA Sports FC ne puisse pas inclure de contenu FIFA, y compris la Coupe du monde, il conserve des accords de licence avec les principales compétitions de football, notamment la Premier League et l’UEFA Champions League.