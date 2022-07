La Juventus ciblera Timo Werner de Chelsea ou Anthony Martial de Man Utd si l’accord avec Alvaro Morata échoue | Nouvelles du football

La Juventus se tournera vers Timo Werner de Chelsea ou Anthony Martial de Manchester United s’ils ne peuvent pas conclure un accord pour la cible principale Alvaro Morata, selon Sky Italy.

Le patron de la Juve, Max Allegri, a identifié l’Espagnol comme la pièce manquante pour compléter sa nouvelle ligne de front avec Dusan Vlahovic et Angel Di Maria.

Morata est de retour à l’Atletico après que la Juve a renoncé à son option de 29,7 millions de livres sterling pour le signer définitivement lorsque son prêt de deux ans a expiré en juin, car ils veulent essayer de négocier des frais moins élevés.

Anthony Martial célèbre son but de pré-saison avec Marcus Rashford et Jadon Sancho





Martial avait déjà intéressé la Juventus lors de la fenêtre de transfert de janvier avant de finalement rejoindre Séville en prêt.

Ciel Allemagne comprend que Werner suscite l’intérêt de son ancien club RB Leipzig, qui a reçu 49 millions de livres sterling pour lui lorsque sa clause de libération a été respectée par Chelsea il y a deux ans.

Werner a également été parmi les buts de Chelsea en pré-saison





Pendant ce temps, Paul Pogba a subi une déchirure du ménisque lors d’une séance d’entraînement deux semaines seulement après son retour à la Juventus.

La blessure le forcera à quitter le reste des matchs de pré-saison de la Juve et il manquera probablement son match d’ouverture en Serie A contre Sassuolo le 15 août.

Le club a déclaré que Pogba subirait une “consultation orthopédique spécialisée” alors qu’il se prépare à affronter Barcelone et la Juventus aux États-Unis cette semaine.

Le milieu de terrain de la Juventus Paul Pogba était sur la touche pour la dernière séance d’entraînement de l’équipe en raison d’un léger problème de blessure, mais il a quand même réussi à montrer ses compétences multisports.



Ten Back soutient Martial pour s’améliorer encore

Le manager de United, Erik ten Hag, a apparemment mis fin à tout doute sur l’avenir de Martial à Old Trafford en soutenant l’attaquant pour devenir “encore meilleur” s’il peut rester concentré et motivé.

Une signature à gros budget de Monaco en 2015, le joueur de 26 ans s’était égaré à Old Trafford ces derniers temps et avait rejoint Séville en prêt pour la seconde moitié de la saison dernière.

Le mécontentement de Martial a été mis à nu par le patron par intérim Ralf Rangnick, mais le successeur permanent Ten Hag semble désireux de donner à l’international français une autre chance à United.

L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, félicite son équipe d’être venu par derrière pour battre Melbourne Victory 4-1 et dit qu’Anthony Martial peut redécouvrir son meilleur au club avec la bonne attitude.



L’attaquant a marqué lors de la victoire 4-0 de mardi contre Liverpool en Thaïlande et a de nouveau marqué en Australie alors que United revenait de l’arrière pour battre Melbourne Victory 4-1 au Melbourne Cricket Ground.

“Je suis sûr qu’il peut revenir encore mieux”, a déclaré Ten Hag. “Je pense que lorsqu’il a la bonne concentration et la bonne motivation et qu’il travaille dur, il aura de la production parce qu’il est un bon joueur.

“Je dis que quand il a la bonne concentration et que chaque jour livre son maximum, il aura de la production et c’est à lui de décider.”

Tuchel remet en question l’engagement de Chelsea après la défaite d’Arsenal

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur-chef de Chelsea, Thomas Tuchel, ne peut cacher sa colère après que son équipe ait été battue 4-0 par Arsenal lors de la Coupe de Floride de pré-saison.



Thomas Tuchel a remis en question l’engagement de son équipe de Chelsea “physiquement et mentalement” après avoir été martelé 4-0 par Arsenal – un match dans lequel Werner a commencé.

Les buts de Gabriel Jesus et Martin Odegaard en première mi-temps ont permis aux Gunners de contrôler totalement le stade Camping World d’Orlando avant que Bukayo Saka n’intervienne en deuxième période et Albert Sambi Lokonga a frotté les plaies avec une tête dans le temps additionnel.

Tuchel a admis qu’il était inquiet et ne s’est pas retenu après avoir vu son équipe s’effondrer contre l’un de ses rivaux de Premier League avec la nouvelle saison à seulement deux semaines.

“Je pense que nous méritions de perdre – ce qui est assez juste – parce que nous n’étions tout simplement pas assez bons”, a-t-il déclaré.

“Nous n’étions absolument pas compétitifs. Ce qui est inquiétant, c’est le niveau d’engagement, physiquement et mentalement, car ce match n’était pas le même, il était bien plus élevé pour Arsenal que nous.

Gabriel Jesus marque le premier but d’Arsenal lors de sa victoire 4-0 contre Chelsea





“Nous pouvons affirmer qu’ils ont joué avec, je pense, leur formation la plus solide; ils sont maintenant ensemble depuis plusieurs semaines et depuis plus d’un an. Ils ont renforcé leur formation, ont joué la même structure, et c’est la ligne- ils essaieront de commencer les matchs de Premier League.

“Ce n’était pas notre line-up le plus fort et c’est en partie une explication, mais seulement une petite partie. L’autre partie est inquiétante.”