La Juventus cible Memphis Depay, Timo Werner et Anthony Martial comme options d’attaquants

Memphis Depay a été en contact avec la Juventus pour quitter Barcelone et rejoindre The Old Lady. Getty Images

La fenêtre de transfert d’été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Juventus et Barcelone en pourparlers sur le transfert de Memphis Depay

La Juventus et Barcelone ont eu des entretiens préliminaires concernant un éventuel déménagement pour Memphis Depaycomme l’a signalé par ESPN. Maintenant, Sky Sports Italia a également lié la Juventus au Néerlandais, déclarant que l’équipe de Serie A veut le signer en prêt tandis que le Barça espère déplacer Depay de manière permanente.

2 Connexe

La Vieille Dame détient toujours l’attaquant de l’Atlético de Madrid Álvaro Morata comme leur priorité après son prêt en Italie. Cependant, ils se sont jusqu’à présent avérés incapables de parvenir à un accord avec Atleti car ils ne voulaient pas dépenser plus de 15 à 20 millions d’euros, a déclaré Sky Sports.

Cela survient après que la Juventus a refusé l’opportunité de racheter la clause qui les verrait signer l’Espagnol pour 35 millions d’euros après avoir déjà dépensé 20 millions d’euros en prêt. Bien que Massimiliano Allegri veuille toujours Morata, la situation a maintenant laissé la Juventus espérer faire venir un attaquant avec des conditions économiques favorables.

En plus de Depay, la Juventus a aussi Chelsea Timo Werner et celui de Manchester United Antoine Martial sur la liste des attaquants qu’ils regardent.

Lors de sa première saison avec Barcelone après avoir signé avec l’Olympique Lyonnais, Depay a fait 37 apparitions dans toutes les compétitions, dont 10 sortant du banc, marquant 13 buts et fournissant deux passes décisives.

– Guide ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, FA Cup, plus (États-Unis)

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

PAPIER GOSSIP

-Sky Sport’s Florian Plettenberg a insisté pour que le milieu de terrain de Barcelone Frenkie de Jong ne rejoindra pas le Bayern Munich cet été, que ce soit dans le cadre d’un contrat permanent ou d’un prêt. L’international néerlandais a été fortement lié à un éloignement du Blaugrana avec Manchester United et Chelsea parmi les intéressés, mais il semble qu’il ne se rendra pas en Bavière.

Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ SAMEDI 30 JUILLET

• Cercle Bruges vs Anderlecht (10h00 HE)

• Middlesbrough contre Albion (13 h HE)

• Bouclier communautaire : Liverpool contre Manchester City (12 h HE)

• DFL-Supercup : Leipzig contre Bayern Munich (14h30 HE) DIMANCHE 31 JUILLET

• Finale de l’Euro : Angleterre contre Allemagne (11h30 HE) LUNDI 1 AOÛT

• Watford contre Sheffield United (15 h HE)

• Coupe d’Allemagne : Energie Cottbus contre Werder Brême (14h30 HE)

– Chelsea cherche à signer le milieu de terrain de l’Internazionale Cesare Casadeiselon Gianluca Di Marzio. Les Bleus avaient évoqué le joueur de 19 ans dans les négociations pour Romelu Lukaku mais l’Inter ne voulait pas l’inclure, Chelsea étant depuis revenu avec une offre d’ouverture entre 7 et 8 millions d’euros. L’Inter voudrait une clause qui leur permettrait de signer à nouveau l’adolescent s’il partait.

– RB Leipzig et Hoffenheim ont conclu un accord pour David Raumselon Sky Sports Allemagne, qui ajoutent que l’accord vaudra un montant initial de 26 millions d’euros avec un éventuel 4 millions d’euros de compléments. Alors que le contrat n’est pas encore signé, l’arrière gauche rejoindra le RB Leipzig sur un contrat qui le gardera avec eux jusqu’en 2027 et avec les bonus inclus, il pourrait gagner un montant brut allant jusqu’à 10 millions d’euros.

– Le Stade Rennais signera le prêt du défenseur central de Tottenham Hotspur avec la possibilité de rendre le transfert permanent pour environ 20 millions d’euros, rapporte L’Equipe. Une fois cela réglé, l’équipe de Ligue 1 cherchera à se renforcer en attaque, avec le Paris Saint-Germain Arnaud Kalimuendo l’homme recherché par leur direction.

– L’Internazionale s’intéresse à l’arrière gauche de l’Udinese Destin Udogierapports Calciomercatoqui ajoutent que l’Udinese refuse de bouger sur sa valorisation de 20 millions d’euros du joueur de 19 ans. Valentino Lazaro a quitté l’Inter mais Robin Gosens et Matteo Darmian restent, ce qui signifie que l’Inter ne sera probablement pas en mesure de terminer le mouvement à moins qu’il n’y ait un départ majeur.