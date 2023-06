La Juventus aurait conclu un accord de transfert pour acquérir Tim Weah

Tim Wea est en mouvement.

Le Équipe nationale masculine des États-Unis l’avant se dirige vers Juventus sur une indemnité de transfert de 12 millions d’euros Ligue 1 club Lille , selon les rapports. L’accord est en cours depuis au moins une semaine, car Weah aurait déjà accepté les conditions d’un contrat personnel avec la Juventus. Le contrat serait un contrat de cinq ans qui maintiendrait Weah sous le contrôle de la Juventus jusqu’à l’été 2028.

Weah, 23 ans, a joué les quatre dernières saisons avec Lille, rejoignant le club en 2019 après un passage avec PSG et un mandat de prêt avec Celtic. Il a fait 107 sélections au total pendant son séjour à Lille, jouant principalement à l’arrière et à l’arrière pendant son temps avec le club français. Weah a généralement été un ailier pendant son temps avec l’USMNT. Il a marqué huit buts au total en son temps avec Lille et a obtenu deux passes décisives la saison dernière.

Avec le transfert, Weah rejoindra son compatriote milieu de terrain de l’USMNT Weston McKennie sur les Bianconeri. L’avenir de McKennie avec la Juventus a été remis en question ces dernières semaines alors que série A Rival Roma aurait l’Américain sur son radar, mais la Juventus est « réticente » à vendre le milieu de terrain. McKennie a récemment rejoint la Juventus après un prêt de 19 matchs à Leeds United .

Si McKennie reste avec la Juventus, lui et Weah chercheront à ramener le club en tête du classement de la Serie A, car il a terminé septième la saison dernière, en partie à cause d’une déduction de 10 points due à une prétendue fausse comptabilité.

Weah, le fils de l’ancien joueur de l’année de la FIFA et actuel président libérien George Weah , est né à Brooklyn et a passé son enfance à New York et à Pembroke Pines, en Floride. Il a rejoint l’équipe de jeunes du PSG en 2014 et a été officiellement appelé dans l’équipe nationale masculine senior en 2018, faisant ses débuts peu après son 18e anniversaire.

Weah est rapidement devenu une sensation pour les États-Unis, marquant un but lors de l’un de ses premiers matches internationaux pour devenir le quatrième plus jeune Américain à marquer dans un match international. Son rôle au sein de l’équipe n’a cessé de s’élever au fil des ans, commençant les quatre matchs pour les États-Unis lors de la Coupe du monde de football 2022. Il a marqué le premier but de l’équipe du tournoi contre Pays de Galles et a quatre buts en 31 apparitions internationales.

