La Serie A est devenue presque une formalité pour la Juventus au cours de la dernière décennie, mais l’équipe de Turin est soudainement confrontée à une bataille difficile alors qu’elle poursuit un dixième titre consécutif cette saison.

La Juve accueille l’Udinese alors que la Serie A reprend dimanche après une pause de Noël de 10 jours qui leur a donné beaucoup de temps pour réfléchir à leur sombre défaite 3-0 à domicile contre la Fiorentina.

Le meilleur buteur Cristiano Ronaldo a passé une partie de cette période à Dubaï, un voyage qui a soulevé des sourcils en Italie où les citoyens ordinaires sont bloqués à Noël et au Nouvel An et soumis à de sévères restrictions de voyage.

Lors de leur première saison sous la direction d’Andrea Pirlo – un homme sans expérience d’entraîneur – la Juventus se retrouve à la sixième place avec 24 points, 10 à la dérive du leader de l’AC Milan mais avec un match en cours.

La Juve s’est habituée à laisser ses rivaux faire la chasse au cours des dernières saisons et la dernière fois qu’ils se sont trouvés dans une situation similaire à distance, c’était en 2015-16, alors qu’ils avaient sept points de retard sur les leaders à un stade similaire.

Pirlo a insisté dès le départ sur le fait que son équipe était «en construction» et que la débâcle de la Fiorentina est survenue au moment même où ils semblaient prendre forme avec une victoire 3-0 à Barcelone en Ligue des champions et une raclée 4-0 de Parme.

«J’essaie de rassembler mes idées, les joueurs les comprennent, et nous continuons sur ce plan de match commencé en septembre», a déclaré l’entraîneur barbu et maussade après le match de la Fiorentina. «Nous essaierons de l’améliorer lors de notre reprise.»

Le milieu de terrain Rodrigo Bentancur a avoué que les joueurs avaient abordé le match de la Fiorentina dans un mauvais état d’esprit.

« Nous sommes toujours dans la course au titre, nous le savons », a déclaré l’Uruguayen. «Le dernier match a montré que chaque défi doit être abordé dès la première minute avec la bonne mentalité. Nous devons encore affronter nos rivaux directs. »

Bien que l’Udinese ne soit pas un jeu d’enfant, les vraies batailles commencent par la suite lorsque la Juventus visite le leader de l’AC Milan le 6 janvier, accueille Sassuolo, quatrième, quatre jours après, et visite l’Inter Milan, deuxième, le 17 janvier.

Milan, qui visite une équipe de Bénévent dirigée par son ancien entraîneur et attaquant Filippo Inzaghi, est toujours invaincu avec 34 points, bien que le nombre croissant de blessures – dont l’attaquant de 39 ans Zlatan Ibrahimovic – semble enfin les rattraper.

L’Inter Milan d’Antonio Conte, qui a accueilli le petit Crotone lors d’un autre match dimanche, a réduit l’avance de ses voisins à un point.

Après avoir remporté leurs sept derniers matchs de championnat, ils commencent à ressembler à des favoris dans ce qui s’avère être la course au titre la plus imprévisible depuis des années.

