Le match aller de Manchester United en huitièmes de finale de la Ligue Europa contre la Real Sociedad a été transféré à l’Allianz Arena de la Juventus en raison des problèmes persistants causés par la pandémie de coronavirus.

Le Royaume-Uni a des règles de quarantaine strictes au milieu de la pandémie des voyages internationaux, tandis que l’Espagne a également interdit les arrivées en provenance du Royaume-Uni, et l’UEFA a annoncé un changement de lieu mardi. La date du match est inchangée par rapport au 18 février, tandis que le match retour du 25 février est toujours prévu à Old Trafford.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Selon un communiqué: « L’UEFA peut confirmer que les 32èmes de finale aller de l’UEFA Europa League entre la Real Sociedad et le Manchester United FC auront désormais lieu au Juventus Stadium de Turin.

« La date du match (18 février 2021) et l’heure du coup d’envoi (18 h 55 HEC) resteront les mêmes. L’UEFA tient à remercier la Real Sociedad et le Manchester United FC pour leur coopération étroite et leur aide à trouver une solution au problème. question en jeu, ainsi que la Fédération italienne de football et la Juventus pour leur soutien et leur acceptation d’accueillir le match en question. «

En Ligue des champions, le match aller de Manchester City en huitièmes de finale contre le Borussia Monchengladbach a été transféré d’Allemagne à Budapest en raison des protocoles COVID-19, a annoncé l’UEFA. La date du match restera la même, l’équipe de Pep Guardiola devant rencontrer le club de Bundesliga le 24 février.

L’annonce intervient après que le match de Liverpool en Ligue des champions contre le RB Leipzig la semaine prochaine ait été transféré dimanche de l’Allemagne à Budapest neutre.