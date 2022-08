La Juventus a Memphis Depay, Arkadiusz Milik et Marko Arnautovic en jeu

La fenêtre de transfert d’été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Juve sur la date limite pour faire venir l’attaquant

Tutosport prédit une fin chargée de la fenêtre estivale pour la Juventus, avec des offres potentielles pour Memphis Depay, Arkadiusz Milik et Marko Arnautovic tout est en chantier.

Le rapport indique que si Barcelone a donné le feu vert à Depay pour quitter le Camp Nou, il n’y a toujours pas d’accord avec le Bianconeri pour l’international néerlandais.

Cela est dû au fait que la Juventus réfléchit à l’attaquant demandant 7 millions d’euros plus des bonus, ce qui est considéré comme trop pour le club de Serie A.

Ils ne sont pas convaincus d’accepter ce genre de dépenses après que des cas tels qu’Arthur, Aaron Ramsey et Adrien Rabiot n’aient pas réussi à plaire à la Juventus.

Dans cette optique, ils pourraient envisager des alternatives moins chères telles que Milik de Marseille ou Arnautovic de Bologne.

Ils aiment le physique de ce dernier et il est rapporté qu’une décision sera prise après que la Juventus aura affronté la Sampdoria lundi soir.

Au milieu de terrain, la Vieille Dame veut toujours Leandro Paredes du Paris Saint-Germain et on a le sentiment que Les Parisiens pourrait prêter l’international argentin.

Le principal problème pour le moment est que la Juventus doit décharger un milieu de terrain avant d’en amener un autre, ajoute le média italien.

Après l’échec du transfert de Rabiot à Manchester United, la signature de janvier Denis Zakaria pourrait partir avec des clubs en France et en Allemagne détenant un intérêt.

PAPIER GOSSIP

– Florian Plettenberg a proposé une mise à jour sur la situation du milieu de terrain de Liverpool Naby Keïta, déclarant que le match de Manchester United lundi pourrait s’avérer important pour décider de son avenir. Les Reds et Jurgen Klopp veulent qu’il reste et prolonge son contrat, mais les pourparlers se sont arrêtés et aucun accord n’est en vue car l’international guinéen veut jouer régulièrement.

– Internazionale et Lazio sont sur le point d’achever leurs négociations concernant Francesco Acerbirapports Sky Sports Italie, ajoutant que l’accord sera probablement une forme de prêt. Selon le rapport, cela n’impliquera pas d’obligation de rendre le déménagement permanent et qu’Acerbi agira en remplacement de Andréa Ranocchia après le retrait de l’Inter Milan Skriniar du marché.

– Leeds United et Newcastle United se dépêchent de tenter de signer le milieu de terrain du LAFC José Cifuentes devant Brighton & Hove Albion, affirme Le soleil. Cela survient après que les deux clubs ont été informés que les Seagulls tentaient de terminer un mouvement de 6 millions de livres sterling pour l’international équatorien, qui est en pleine forme de buteur pendant la saison en cours de la Major League Soccer.

– Le Stade Rennais espère battre Lille à la signature de l’attaquant nantais Ludovic Blasrapports Marché du pied. Lille avait un accord avec le joueur de 24 ans, mais a vu son offre initiale de 11 millions d’euros rejetée par Nantes. Ainsi, avec les Blas apparemment également ouverts à rejoindre Rennes, ils pourraient souffrir encore plus de frustration après avoir perdu 7-1 contre le Paris Saint-Germain si Les Rouge et Noir peut trouver un accord avec Nantes.

– West Ham United et Crystal Palace envisagent de faire une offre de 10 millions d’euros pour l’attaquant d’Al-Hilal Moussa Marégaselon Ekrem Konour. Il est ajouté que Fenerbahce poursuit ses discussions avec l’ancien agent de l’ancien leader de Porto alors qu’ils tentent de conclure un mouvement.