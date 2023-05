La Juventus a marqué 10 points alors que la Serie A s’ouvre largement

Bien qu’ayant évité une déduction de 15 points, la Serie A et une cour d’appel fédérale ont retiré 10 points à la Juventus à la suite de ses scandales financiers. En conséquence, les Bianconeri passent de la deuxième à la septième, une place qui est en dehors de tout jeu européen. Avec deux matchs à jouer, il y a maintenant cinq équipes en lice pour les deux dernières places en Ligue des champions en Italie.

Cette déduction découle de violations des gains en capital. C’est le même problème que la Juventus a combattu plus tôt dans la saison. Les plus-values ​​sur la vente de joueurs ont montré des irrégularités financières en ce qui concerne les valorisations des joueurs. Par exemple, la Juventus a vendu des joueurs bien plus que leur valeur réelle.

Cependant, afin de donner plus de temps à l’enquête, la Serie A a révoqué l’interdiction de 15 points. Ce temps d’enquête a pris fin et la ligue et l’accusation ont opté pour une déduction de 10 points. En conséquence, la Juventus passe de la deuxième place du classement à la septième. Milan, Atalanta et Roma en profitent tous pour se glisser dans de meilleures positions européennes.

Bien qu’il ne soit pas aussi sévère que la pénalité de 15 points, le moment est condamnable. La Juventus avait obtenu une place en Ligue des champions avant la déduction. C’était, à l’époque, un billet pour la Ligue des champions pour la 13e saison consécutive. Passer de 69 à 59 points est assurément un message qu’il ne peut pas se qualifier pour la Ligue des champions. Avec seulement deux matchs de Serie A à jouer, la Juventus est en retard de cinq points sur Milan, quatrième. Avec Atalanta et Roma entre les deux géants italiens, il est presque impossible pour la Juventus de se faufiler en quatrième position. Une défaite 4-1 contre Empoli lundi soir n’a pas non plus aidé cette cause.

La Juventus perd 10 points et ajoute à la course européenne

Alors que la Ligue des champions semble désormais hors de portée, la Juventus peut toujours obtenir une action européenne. Les matchs contre Milan et l’Udinese peuvent rapporter des points, mais la Juventus aurait toujours besoin de l’aide de l’un des clubs au-dessus d’eux. En conséquence, la Juventus surveillera de près ce match de l’Inter-Atalanta.

Il y a de fortes chances que la Juventus rate la Ligue des champions. Une action en Ligue Europa pourrait encore être une possibilité. C’est là que la Juventus s’est retrouvée cette saison après avoir terminé troisième de son groupe en Ligue des champions. Séville a éliminé l’équipe italienne dans un match nul passionnant qui a nécessité du temps supplémentaire.

PHOTO: IMAGO / Nicolo Campo