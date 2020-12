La Juventus fait l’objet d’une enquête suite à des irrégularités découvertes lors d’un test de citoyenneté italienne que Luis Suarez a subi en septembre.

Au moment de l’enquête initiale le 22 septembre, le chef de la police des finances italienne, Selvaggio Sarri, avait déclaré que la Juve n’était pas examinée, mais la situation a maintenant changé.

– Insider Notebook: Man United soutient Solskjaer

– Diffusez des jeux et des rediffusions en direct sur ESPN + (États-Unis uniquement)

<< Il est apparu que le contenu du test avait été communiqué à l'avance au joueur, afin d'arriver à un résultat et à une note d'examen prédéterminés pour répondre aux demandes qui avaient été faites par la Juventus, dans le but d'obtenir un retour d'image positif, à la fois personnel et pour l'université », lit-on dans une déclaration faite vendredi par le parquet de Pérouse.

«Les enquêtes nous ont également permis de comprendre comment, dans les premiers jours de septembre 2020, la direction du club turinois a été activée, même au plus haut niveau institutionnel, pour accélérer la reconnaissance de la citoyenneté italienne de Suarez.

« Cela suggère de nouvelles hypothèses de délits contre des personnes autres que celles appartenant à l’université, toujours en cours d’étude. »

Des sources avaient déclaré à ESPN que Suarez avait accepté de rejoindre la Juve après avoir été jugé excédentaire par rapport aux besoins de Barcelone.

Cependant, en tant qu’acteur non-européen, l’international uruguayen a dû obtenir la nationalité italienne afin de faciliter le déménagement et l’examen passé à l’Université de Pérouse pour étrangers a fait l’objet d’une enquête en raison des suggestions qui lui avaient été données auparavant.

<< Au cours de l'enquête menée par la police financière de Pérouse sur divers problèmes accumulés concernant l'Université de Pérouse pour les étrangers, en cours depuis février 2020, des irrégularités dans le test de certificat de langue italienne effectué ce 17 septembre par le footballeur uruguayen Luis Alberto Suarez Diaz, nécessaire pour obtenir la nationalité italienne, est apparu ", lit-on dans un communiqué du procureur de Pérouse Raffaele Cantone publié le 22 septembre.

La première division italienne est sur ESPN +. La Juventus peut-elle remporter 10 titres de champion consécutifs? Sinon, les clubs milanais, Napoli ou Atalanta prendront-ils le relais?

ESPN +: jeux en direct et rediffusions (États-Unis uniquement)

Accueil Serie A | Horaire | Classement

« L’enquête a montré que les sujets abordés dans le test avaient été préalablement convenus et que le score correspondant avait été convenu avant que le test n’ait eu lieu. Ceci, malgré le fait qu’au cours de l’enseignement à distance avec des professeurs d’université, il n’avait affiché qu’un compréhension de base de la langue italienne.

« Aujourd’hui, des membres de la police financière sont en train d’acquérir des documents de bureau universitaire pour plus d’informations sur ce qui précède ainsi qu’un mandat pour information sur des infractions de fausse certification commises par un agent public. »

Suarez a depuis déménagé à l’Atletico Madrid où il a marqué cinq buts en neuf matches toutes compétitions confondues.