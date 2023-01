La Juventus a déduit 15 points sur les transactions de transfert

La Juventus s’est vu retirer 15 points pour la saison en cours par un tribunal de football italien enquêtant sur ses transactions de transfert, a annoncé vendredi la fédération nationale de football (FIGC).

La décision, qui porte également un coup à la réputation du club, est plus sévère qu’une déduction de neuf points qu’un procureur de football avait demandée plus tôt dans la journée lors d’une audience sur la manière dont la Juventus et un certain nombre d’autres équipes ont traité les accords d’échange de joueurs.

Avec 20 matchs à jouer cette saison, la Juve était troisième de Serie A avec 37 points, 10 derrière le leader Napoli. La déduction les fait reculer à la 10e place, en dehors des places qualificatives pour la lucrative compétition européenne.

Dans une déclaration de fin de soirée, le tribunal a également imposé des interdictions d’exercer des fonctions dans le football italien à 11 directeurs passés et actuels de la Juventus.

Celles-ci comprenaient 24 mois pour Andrea Agnelli, qui a été remplacé cette semaine en tant que président après avoir officiellement démissionné en novembre, et 30 mois pour l’ancien directeur sportif Fabio Paratici, désormais directeur général du football au club de Premier League anglaise Tottenham Hotspur.

La Juventus a déclaré qu’elle ferait appel au conseil de garantie des sports du pays une fois les motifs de la décision publiés.

“Nous considérons qu’il s’agit d’une injustice flagrante également pour des millions de fans, qui, nous l’espérons, sera bientôt réparée par le prochain tribunal”, ont déclaré les avocats du club dans un communiqué.

La Juventus a nié tout acte répréhensible et a déclaré que sa comptabilité était conforme aux normes de l’industrie.

Le club est contrôlé par la holding Exor de la famille Agnelli et ses actions sont cotées à la bourse de Milan.

La décision a annulé une décision précédente en avril pour innocenter la Juventus, 10 autres clubs et leurs dirigeants d’actes répréhensibles.

Les autorités du football avaient rouvert le dossier et demandé l’annulation partielle de la décision initiale afin de pouvoir évaluer de nouveaux documents recueillis par les procureurs de la ville de Turin qui enquêtent sur les finances de la Juventus.

Le tribunal a confirmé l’acquittement de huit autres clubs de football, dont la Sampdoria et Empoli de Serie A, et leurs dirigeants, pour lesquels les procureurs avaient également voulu rouvrir le dossier.

Les procureurs de Turin ont demandé à Agnelli, 11 autres personnes et le club lui-même d’être jugés pour des allégations de fausse comptabilité.

Plus tôt cette semaine, les actionnaires de la Juventus ont nommé un nouveau conseil d’administration allégé de cinq membres avec Gianluca Ferrero – un comptable proche de John Elkann, le chef d’entreprise de la famille qui possède le club depuis un siècle – remplaçant Agnelli en tant que président après plus de 10 ans.